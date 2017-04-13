Куйвашев поручил кабмину привлечь бизнес к строительству новых школ

Заседание свердловского правительства обсуждалась реализация поручения Владимира Путина по переводу школ на односменный режим и создание новых мест, которое он озвучил в послании к Федеральному собранию.

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, только на 2018 год требуется финансирование работ в объеме около 11 миллиардов рублей.

«Это очень непростая задача, требующая самой серьезной проработки и значительных финансовых вложений из бюджетов всех уровней. В регионы начали поступать средства из федерального бюджета на строительство новых школ. Считаю необходимым усилить взаимодействие с федеральным центром для софинансирования строительства школ в Свердловской области», — отметил Евгений Куйвашев.

Сейчас в Свердловской области обучение в одну смену идет только в 13 из 73 муниципальных образований, во вторую смену учится более 76 тысяч школьников. Для перевода всех школ в односменный режим необходимо до 2025 года создать не менее 179 тысяч новых мест. В 2017 году в области планируется создать 4689 мест.

«Учитывая масштабы предстоящей работы, вижу необходимость использования механизмов государственно-частного партнерства. Мы обсуждали этот вопрос с нашими крупнейшими промышленными группами и привлечение их к такой работе. Прошу министерство инвестиций и развития проработать этот вопрос», — подчеркнул Евгений Куйвашев.

Как отметил заместитель губернатора по социальным вопросам Павел Креков, программа реализуется в два этапа. В ходе первого, рассчитанного до 2020 года, перевод на одну смену ведется для детей начальной школы и старшеклассников. Среднее звено будет переведено на одну смену учебы в рамках второго этапа работы.

«Этапность определена, исходя из потребностей территорий. С понедельника мы начнем проводить совещания с главами муниципалитетов для уточнения прогнозных цифр. Также будем обсуждать вопросы предоставления земельных участков и разработки проектно-сметной документации для строительства новых объектов», — сообщил Павел Креков.

Успешный опыт привлечения бизнеса к развитию сети образовательных учреждений есть в некоторых территориях. В Кировграде совместно с УГМК строится школа на 1200 мест, сдать которую планируется к 1 сентября 2018 года.

Министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков доложил о работе по созданию новых школ и реконструкции существующих объектов. В 2016 году на строительство учреждений направлено более 1,3 миллиарда рублей, из которых около 866 миллионов рублей — средства областного бюджета, 270 миллионов — федерального, 180 миллионов рублей — местных бюджетов.

На эти средства проведено строительство и реконструкция шести общеобразовательных учреждений. В 2017 году в планах Минстроя работа на 12 объектах. В бюджете на эти цели предусмотрено более 1,7 миллиарда рублей. Из них чуть более 1 миллиарда — средства областного бюджета и более 748 миллионов рублей — федерального. Это позволит достроить три школы в Екатеринбурге: вторую очередь школы № 23, гимназию № 39, образовательный центр в Мичуринском микрорайоне, школу № 14 в Полевском, а также продолжить реконструкцию школы № 3 в Верхней Пышме.

Кроме того, начнутся работы по строительству шести образовательных объектов: школы в Кировграде, школ № 1 и № 80 в Екатеринбурге, двухэтажного пристроя к школе № 1 в Алапаевске, школы на 500 учащихся в Ревде, спортивного зала к школе в поселке Вогулка Шалинского городского округа. Также в планах этого года -начало реконструкции здания школы № 22 в Верхней Пышме.