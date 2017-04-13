Куйвашев поручил кабмину привлечь бизнес к строительству новых школ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля, ИА УралПолит.Ru. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании 13 апреля поставил перед кабмином задачу по использованию механизмов
ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля, ИА УралПолит.Ru. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на заседании 13 апреля поставил перед кабмином задачу по использованию механизмов
Заседание свердловского правительства обсуждалась реализация поручения Владимира Путина по переводу школ на односменный режим и создание новых мест, которое он озвучил в послании к Федеральному собранию.
Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики губернатора, только на 2018 год требуется финансирование работ в объеме около 11 миллиардов рублей.
«Это очень непростая задача, требующая самой серьезной проработки и значительных финансовых вложений из бюджетов всех уровней. В регионы начали поступать средства из федерального бюджета на строительство новых школ. Считаю необходимым усилить взаимодействие с федеральным центром для софинансирования строительства школ в Свердловской области», — отметил Евгений Куйвашев.
Сейчас в Свердловской области обучение в одну смену идет только в 13 из 73 муниципальных образований, во вторую смену учится более 76 тысяч школьников. Для перевода всех школ в односменный режим необходимо до 2025 года создать не менее 179 тысяч новых мест. В 2017 году в области планируется создать 4689 мест.
«Учитывая масштабы предстоящей работы, вижу необходимость использования механизмов
Как отметил заместитель губернатора по социальным вопросам Павел Креков, программа реализуется в два этапа. В ходе первого, рассчитанного до 2020 года, перевод на одну смену ведется для детей начальной школы и старшеклассников. Среднее звено будет переведено на одну смену учебы в рамках второго этапа работы.
«Этапность определена, исходя из потребностей территорий. С понедельника мы начнем проводить совещания с главами муниципалитетов для уточнения прогнозных цифр. Также будем обсуждать вопросы предоставления земельных участков и разработки
Успешный опыт привлечения бизнеса к развитию сети образовательных учреждений есть в некоторых территориях. В Кировграде совместно с УГМК строится школа на 1200 мест, сдать которую планируется к 1 сентября 2018 года.
Министр строительства и развития инфраструктуры Михаил Волков доложил о работе по созданию новых школ и реконструкции существующих объектов. В 2016 году на строительство учреждений направлено более 1,3 миллиарда рублей, из которых около 866 миллионов рублей — средства областного бюджета, 270 миллионов — федерального, 180 миллионов рублей — местных бюджетов.
На эти средства проведено строительство и реконструкция шести общеобразовательных учреждений. В 2017 году в планах Минстроя работа на 12 объектах. В бюджете на эти цели предусмотрено более 1,7 миллиарда рублей. Из них чуть более 1 миллиарда — средства областного бюджета и более 748 миллионов рублей — федерального. Это позволит достроить три школы в Екатеринбурге: вторую очередь школы № 23, гимназию № 39, образовательный центр в Мичуринском микрорайоне, школу № 14 в Полевском, а также продолжить реконструкцию школы № 3 в Верхней Пышме.
Кроме того, начнутся работы по строительству шести образовательных объектов: школы в Кировграде, школ № 1 и № 80 в Екатеринбурге, двухэтажного пристроя к школе № 1 в Алапаевске, школы на 500 учащихся в Ревде, спортивного зала к школе в поселке Вогулка Шалинского городского округа. Также в планах этого года -начало реконструкции здания школы № 22 в Верхней Пышме.