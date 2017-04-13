Максим Решетников поручил правительству проработать дополнительные меры поддержки обманутых дольщиков

Глава региона Максим Решетников напомнил о недавней встрече с дольщиками «Первого Пермского микрорайона» и подчеркнул, что нужны не просто разовые решения, а жесткая система контроля за работой застройщиков и мер оказания социальной помощи обманутым дольщикам.

Министр строительства Михаил Сюткин сообщил, что в настоящий момент в Прикамье работает 161 застройщик, из них 128 ведут строительство жилья с привлечением средств граждан. В число проблемных объектов входят 16 домов общей площадью 222 тыс. кв. м., из 1,5 тыс. граждан, средства которых задействованы в их строительстве, в реестр обманутых дольщиков включено 482 человека. Объем проблемных обязательств составляет 3,8 млрд руб. или 7% от общего объема инвестиций в строительство жилья.



Напомним, по итогам встречи с дольщиками «Первого Пермского микрорайона» Максим Решетников поручил министру строительства Михаилу Сюткину до августа 2017 года завершить экспертизу домов и к следующей встрече с дольщиками, которая состоится в июне, подготовить предложения по региональным мерам социальной поддержки.