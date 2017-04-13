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12:47 (мск), источник: АиФ Крым

Крым и Арктику планируют обеспечить новейшим вооружением — Шойгу

Оснащение вооружением группировок войск в Крыму и Арктике предусматривается проектом госпрограммы на 2018−2025 годы.

Источник: РИА "Новости"

Проектом государственной программы вооружения на 2018−2025 годы предусматривается оснащение группировок войск в Крыму и Арктике, передают «РИА Новости», ссылаясь на главу Минобороны России Сергея Шойгу.

«Проектом новой программы предусматривается оснащение группировок войск в Крыму и Арктике», — заявил Шойгу.

Он также заявил, что целью программы вооружения является обеспечение сбалансированного развития системы вооружения ВС России.

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