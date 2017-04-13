Крым и Арктику планируют обеспечить новейшим вооружением — Шойгу
Оснащение вооружением группировок войск в Крыму и Арктике предусматривается проектом госпрограммы на 2018−2025 годы.
Оснащение вооружением группировок войск в Крыму и Арктике предусматривается проектом госпрограммы на 2018−2025 годы.
Проектом государственной программы вооружения на 2018−2025 годы предусматривается оснащение группировок войск в Крыму и Арктике, передают «РИА Новости», ссылаясь на главу Минобороны России Сергея Шойгу.
«Проектом новой программы предусматривается оснащение группировок войск в Крыму и Арктике», — заявил Шойгу.
Он также заявил, что целью программы вооружения является обеспечение сбалансированного развития системы вооружения ВС России.