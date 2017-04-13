В ФСБ РФ заявили о задержании «украинского агента», его хотят отправить в «ДНР»

Источник сообщил, что задержанный — гражданин Украины 1990 года рождения. Он якобы входит в агентуру подразделения «Спецрезерв» Главного управления разведки Минобороны Украины.

«Он приехал в Самарскую область 19 марта 2017 года и 6 часов занимался сбором сведений по железнодорожному вокзалу Самары, где и был задержан», — сказал собеседник агентства.

По словам источника, в ходе опроса задержанный якобы «признался в осуществлении им в интересах Минобороны Украины визуальной разведки объектов военной и транспортной инфраструктуры» в так называемой «ДНР» и Ростовской области РФ.

Источник рассказал, что «агент» неоднократно получал задания по сбору информации о военных объектах «ДНР», вооружении и военной технике — в том числе, в Донецке и Ясиноватой.

Кроме того, в ФСБ РФ задержанного мужчину обвинили в том, в октябре-декабре 2016 года он якобы по заданию украинской разведки выезжал в Ростов-на-Дону для визуальной разведки железнодорожного и автомобильного вокзалов.

По данным источника, задержанный мужчина в Самаре будет депортирован в так называемую «ДНР».