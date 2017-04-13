Кремль поддержал выступление Сафронкова на заседании Совбеза ООН

«Считаем, что да. Ничего оскорбительного сказано не было. Действительно, темы дискуссии весьма остры в Совбезе. Зачастую они касаются сущности и будущего международных отношений. И проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями. Поэтому лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня, и, если приходится, достаточно жестко», — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос об обоснованности весьма резкого выступления Сафронкова в Совбезе ООН, который раскритиковал позицию Великобритании по ситуации в Сирии.
Накануне Россия наложила вето на западный проект резолюции по Сирии, который обвинял власти этой страны в химической атаке против мирных жителей до проведения расследования.
В ходе заседания заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков предъявил претензии представителю Великобритании Мэттью Райкрофту, который ранее заявил, что Россия «злоупотребляет правом вето, поддерживает режим (власти Сирии — ред.) и применение химоружия», а также что Москва «потеряла доверие».
По словам российского дипломата, Райкрофт пытался этим выступлением затруднить усилия спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и привнести в работу Совбеза конфронтационность и враждебность.
«Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — обратился Сафронков к Райкрофту.