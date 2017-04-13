Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Харламов и Батрутдинов спародировали «Пусть говорят» с Шурыгиной
Надежда Савченко сбила бабушку в Киеве
Наряд жены Михаила Турецкого удивил гостей светского вечера
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
В КНДР празднуют юбилей «солнца нации» Ким Ир Сена США допускают, что в связи с праздником состоится испытание баллистической ракеты
Имя новорожденного сына Натали нарушило семейную традицию
Журналисты узнали имя и пол ребенка Ирины Шейк
Москвичке отказали в выезде за границу из-за перепланировки
Выселение из хрущевки нельзя будет оспорить
Гузеева показала подписчикам себя в 13 лет: реакция фанатов
Путин объяснил, почему США и Запад против РФ
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
СМИ: Кейт Миддлтон и принц Уильям на грани развода
СМИ: Мария Максакова обратилась к погибшему мужу
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
10Уйгурская проблема Китая
12США нанесли ракетный удар по Сирии
14«Дарю тебе звезду»
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
12:45 (мск), источник: РИА Новости

Кремль поддержал выступление Сафронкова на заседании Совбеза ООН

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. По словам Дмитрия Пескова, заявление российского постпреда допустимо и оправданно: проявления мягкотелости чреваты плачевными последствиями, поэтому интересы страны приходится отстаивать сегодня и достаточно жестко.

Источник: AFP 2017

«Считаем, что да. Ничего оскорбительного сказано не было. Действительно, темы дискуссии весьма остры в Совбезе. Зачастую они касаются сущности и будущего международных отношений. И проявление мягкотелости чревато потом в будущем очень плачевными последствиями. Поэтому лучше отстаивать интересы нашей Родины именно сегодня, и, если приходится, достаточно жестко», — сказал Песков журналистам, комментируя вопрос об обоснованности весьма резкого выступления Сафронкова в Совбезе ООН, который раскритиковал позицию Великобритании по ситуации в Сирии.

Накануне Россия наложила вето на западный проект резолюции по Сирии, который обвинял власти этой страны в химической атаке против мирных жителей до проведения расследования.

Читайте также
Россия заблокировала проект резолюции Совбеза ООН по Сирии

В ходе заседания заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков предъявил претензии представителю Великобритании Мэттью Райкрофту, который ранее заявил, что Россия «злоупотребляет правом вето, поддерживает режим (власти Сирии — ред.) и применение химоружия», а также что Москва «потеряла доверие».

По словам российского дипломата, Райкрофт пытался этим выступлением затруднить усилия спецпосланника ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и привнести в работу Совбеза конфронтационность и враждебность.

«Вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано… Посмотри на меня, глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь?» — обратился Сафронков к Райкрофту.

Комментарии
7
Андрей Гончаров
Да и мы рады за нашего пост.преда.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Андрей Гончаров
Да. Мерзкую речь задвинул. Москва вышла из доверия. А то кто-то у них спрашивал.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Валерий Растунцев
НЕТ!!! Раз требуют ухода Асада то Жириновского на его место.. А чё? Примет гражданство - специалист по Востоку...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
СК устанавливает местонахождение Ходорковского для его экстрадиции
ЕСПЧ обязал РФ выплатить €2,9 млн по делу о теракте в Беслане
CNN: спецслужбы США перехватили переговоры о подготовке химатаки
Задержан экс-глава Марий Эл Маркелов
В Госдуме поддержали запрет на выезд полицейских за границу
NYT: КНДР готовится к новому ядерному испытанию
Оппозиционер Мальцев задержан за применение насилия на митинге
Спорт
Воз проблем: московское «Динамо» возвращается в РФПЛ Это стало ясно в среду, за семь туров до конца первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ), после того, как бело-голубые сыграли вничью с «Химками»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Американская выставка стартовала. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Сталлоне подал иск против Warner Bros. из-за фильма 1993 года Актер обвинил киностудию в жадности и преднамеренном обмане «международного культового таланта»
Недвижимость
Как получить налоговый вычет при покупке жилья?
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
Лучшие проекты детских комнат от российских дизайнеров
Россиян ждет неожиданно большое повышение тарифов ЖКХ
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске Бабушка и дедушка маленького Платона так и не смогли поздравить его с днем рождения.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь