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12:44 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В ДНР готовы к режиму прекращения огня на Пасху

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Власти «Донецкой народной республики» готовы к режиму прекращения огня в Донбассе во время Пасхальных праздников, заявил РИА Новости в четверг руководитель парламентской фракции «Донецкая республика» Александр Костенко.

Источник: "РИА Новости" Украина

Ранее полпред «ЛНР» Владислав Дейнего по итогам заседания контактной группы в Минске заявил, что очередной режим прекращения огня в Донбассе вступает в силу с 10.00 13 апреля.

«Что касается нашей республики, то мы действуем в интересах наших граждан. Мы готовы соблюдать режим прекращения огня и хотим, чтобы жители смогли спокойно посещать церкви в соответствии с традициями праздника», — цитирует слова Костенко корреспондент РИА Новости из Донецка.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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