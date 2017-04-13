В Госдуме поддержали запрет на выезд полицейских за границу
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал инициативу
Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал инициативу
Глава комитета Василий Пискарев сказал, что ко второму чтению в законопроект могут быть внесены все необходимые поправки.
Ранее инициативу поддержало правительство, хотя и с определенными замечаниями. МВД поддержало законопроект «с учетом замечаний»: в законе необходимо прописать конкретные должности в органах внутренних дел, которые предусматривают запрет на выезд за рубеж. В отзыве правительство рекомендовало МИД составить перечень иностранных государств, которые не рекомендуется посещать полицейским.
Не переизбравшийся в новый созыв Думы Носов внес законопроект еще осенью 2015 года. Документ предполагает введение «временного ограничения права гражданина Российской Федерации» на выезд за границу в том случае, если он является сотрудником МВД или проходит гражданскую службу в органах внутренних дел «на отдельных должностях». Перечень должностей определит МВД.
Законопроектом предлагается запретить службу в МВД тем, кто имеет вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. В пояснительной записке к документу говорится, что он «разработан в целях совершенствования мер по предупреждению коррупции, повышения ответственности сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов внутренних дел».
Это не первая попытка ввести ограничение на зарубежные поездки правоохранителей и силовиков. В апреле 2015 года рекомендации не выезжать в западные страны разослало своим сотрудникам руководство МВД, ФСБ и ФСКН (сейчас служба ликвидирована, она вошла в состав МВД). Несколько собеседников в полиции тогда рассказывали РБК, что все офицеры, начиная от командира взвода и выше, сдали в отделы кадров свои загранпаспорта. Позднее среди силовиков был негласно распространен и список нежелательных к посещению стран.
Согласно действующему федеральному закону «О государственной тайне» право гражданина на выезд из России может быть временно ограничено, если гражданин имеет доступ к сведениям «особой важности» или «совершенно секретным сведениям». Для доступа к таким сведениям сотрудник должен иметь первую или вторую степень допуска к гостайне. Ограничение действует не более пяти лет со дня последнего ознакомления с секретными сведениями, но возможно продление до десяти лет.