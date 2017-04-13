В Госдуме поддержали запрет на выезд полицейских за границу

Глава комитета Василий Пискарев сказал, что ко второму чтению в законопроект могут быть внесены все необходимые поправки.

Ранее инициативу поддержало правительство, хотя и с определенными замечаниями. МВД поддержало законопроект «с учетом замечаний»: в законе необходимо прописать конкретные должности в органах внутренних дел, которые предусматривают запрет на выезд за рубеж. В отзыве правительство рекомендовало МИД составить перечень иностранных государств­, которые не рекомендуется посещать полицейским.

Не переизбравшийся в новый созыв Думы Носов внес законопроект еще осенью 2015 года. Документ предполагает введение «временного ограничения права гражданина Российской Федерации» на выезд за границу в том случае, если он является сотрудником МВД или проходит гражданскую службу в органах внутренних дел «на отдельных должностях». Перечень должностей определит МВД.

Законопроектом предлагается запретить службу в МВД тем, кто имеет вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. В пояснительной записке к документу говорится, что он «разработан в целях совершенствования мер по предупреждению коррупции, повышения ответственности сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов внутренних дел».