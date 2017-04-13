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13:01 (мск), источник: РБК

В Госдуме поддержали запрет на выезд полицейских за границу

Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поддержал инициативу экс-парламентария Дмитрия Носова о запрете сотрудникам полиции выезжать за границу. Законопроект является крайне важным и актуальным, отметила зампред комитета Наталья Поклонская.

Источник: РИА "Новости"

Глава комитета Василий Пискарев сказал, что ко второму чтению в законопроект могут быть внесены все необходимые поправки.

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Ранее инициативу поддержало правительство, хотя и с определенными замечаниями. МВД поддержало законопроект «с учетом замечаний»: в законе необходимо прописать конкретные должности в органах внутренних дел, которые предусматривают запрет на выезд за рубеж. В отзыве правительство рекомендовало МИД составить перечень иностранных государств­, которые не рекомендуется посещать полицейским.

Не переизбравшийся в новый созыв Думы Носов внес законопроект еще осенью 2015 года. Документ предполагает введение «временного ограничения права гражданина Российской Федерации» на выезд за границу в том случае, если он является сотрудником МВД или проходит гражданскую службу в органах внутренних дел «на отдельных должностях». Перечень должностей определит МВД.

Законопроектом предлагается запретить службу в МВД тем, кто имеет вид на жительство или другой документ, подтверждающий право на постоянное проживание в иностранном государстве. В пояснительной записке к документу говорится, что он «разработан в целях совершенствования мер по предупреждению коррупции, повышения ответственности сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников органов внутренних дел».

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Это не первая попытка ввести ограничение на зарубежные поездки правоохранителей и силовиков. В апреле 2015 года рекомендации не выезжать в западные страны разослало своим сотрудникам руководство МВД, ФСБ и ФСКН (сейчас служба ликвидирована, она вошла в состав МВД). Несколько собеседников в полиции тогда рассказывали РБК, что все офицеры, начиная от командира взвода и выше, сдали в отделы кадров свои загранпаспорта. Позднее среди силовиков был негласно распространен и список нежелательных к посещению стран.

Согласно действующему федеральному закону «О государственной тайне» право гражданина на выезд из России может быть временно ограничено, если гражданин имеет доступ к сведениям «особой важности» или «совершенно секретным сведениям». Для доступа к таким сведениям сотрудник должен иметь первую или вторую степень допуска к гостайне. Ограничение действует не более пяти лет со дня последнего ознакомления с секретными сведениями, но возможно продление до десяти лет.

Комментарии
1
Мистер
Надо ограничить депутатам и министрам выезд за рубеж. Еще их детям.
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