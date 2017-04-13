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13:07 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

«Пенсионер» Хабибуллин выкупил долги единоросса Гаффнера

Перед Сбербанком.

Источник: УралИнформБюро

Долги депутата свердловского Заксобрания Ильи Гаффнера перед Сбербанком выкупила компания ООО «Приоритет», близкая к депутату гордумы Екатеринбурга Олегу Хабибуллину.

В настоящее время в арбитраже региона рассматриваются два дела о банкротстве Гаффнера. Одно касается личных долгов депутата, второе — принадлежащей ему компании «Агро-инвест».

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе суда, 10 апреля 2017 года было принято заявление ООО «Приоритет» о переуступке прав требований по личным долгам И. Гаффнера перед Сбербанком. Они оцениваются в 120 тысяч рублей — это перерасход по кредитной карте парламентария.

В марте ООО «Приоритет» также выкупило долги «Агро-инвест» перед Сбербанком, составляющие порядка 10 миллионов рублей.

Учредителем «Приоритета» является Лилия Хабиббулина, супруга депутата от «Российской партии пенсионеров за справедливость» Олега Хабибуллина. Последний в разговоре с корреспондентом «Уралинформбюро» отказался объяснять, зачем он выкупает долги парламентария от «Единой России».

И. Гаффнер был признан банкротом в 2016 году. Общая сумма его задолженности составляет 160 миллионов рублей. Деньги брались на развитие сельхозпредприятий, подконтрольных парламентарию. Основными кредиторами выступали Россельхозбанк и Сбербанк.

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