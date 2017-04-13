«Пенсионер» Хабибуллин выкупил долги единоросса Гаффнера
Перед Сбербанком.
Перед Сбербанком.
Долги депутата свердловского Заксобрания Ильи Гаффнера перед Сбербанком выкупила компания ООО «Приоритет», близкая к депутату гордумы Екатеринбурга Олегу Хабибуллину.
В настоящее время в арбитраже региона рассматриваются два дела о банкротстве Гаффнера. Одно касается личных долгов депутата, второе — принадлежащей ему компании «Агро-инвест».
Как сообщили «Уралинформбюро» в
В марте ООО «Приоритет» также выкупило долги «Агро-инвест» перед Сбербанком, составляющие порядка 10 миллионов рублей.
Учредителем «Приоритета» является Лилия Хабиббулина, супруга депутата от «Российской партии пенсионеров за справедливость» Олега Хабибуллина. Последний в разговоре с корреспондентом «Уралинформбюро» отказался объяснять, зачем он выкупает долги парламентария от «Единой России».
И. Гаффнер был признан банкротом в 2016 году. Общая сумма его задолженности составляет 160 миллионов рублей. Деньги брались на развитие сельхозпредприятий, подконтрольных парламентарию. Основными кредиторами выступали Россельхозбанк и Сбербанк.