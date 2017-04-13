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12:59 (мск), источник: Nakanune.ru

Юревич: «Нет темы для комментариев»

Следователи официально не уведомили адвокатов об объявлении в розыск бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

Об этом Накануне.RU сообщила пресс-секретарь экс-губернатора Юлия Бобылева.

Также она отметила, что на момент выхода материала на Life.ru, на сайте СК РФ не было официальной информации об объявлении Михаила Юревича в розыск. «Поторопились», — добавила она.

По ее словам, сам Михаил Юревич, заявил, что пока нет официальной информации, нет и темы для комментариев.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Михаил Юревич объявлен в розыск. Как пишет Life.ru, ожидается, что сегодня следователи выйдут в суд с ходатайством о заочном аресте Юревича. После этого силовики будут вправе объявить в международный розыск экс-губернатора, который, по официальной информации своих адвокатов, проходит лечение в Израиле.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга, к ним ходатайство о заочном аресте Юревича не поступало.

Напомним, допрос Михаила Юревича был запланирован на 10 апреля в Екатеринбурге, но экс-губернатор Челябинской области на него не явился. В настоящий момент он находится на лечении в Лондоне.

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