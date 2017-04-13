Юревич: «Нет темы для комментариев»
Следователи официально не уведомили адвокатов об объявлении в розыск бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.
Следователи официально не уведомили адвокатов об объявлении в розыск бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича.
Об этом Накануне.RU сообщила
Также она отметила, что на момент выхода материала на Life.ru, на сайте СК РФ не было официальной информации об объявлении Михаила Юревича в розыск. «Поторопились», — добавила она.
По ее словам, сам Михаил Юревич, заявил, что пока нет официальной информации, нет и темы для комментариев.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Михаил Юревич объявлен в розыск. Как пишет Life.ru, ожидается, что сегодня следователи выйдут в суд с ходатайством о заочном аресте Юревича. После этого силовики будут вправе объявить в международный розыск
Как сообщили Накануне.RU в
Напомним, допрос Михаила Юревича был запланирован на 10 апреля в Екатеринбурге, но