Юревич: «Нет темы для комментариев»

Об этом Накануне.RU сообщила пресс-секретарь экс-губернатора Юлия Бобылева.

Также она отметила, что на момент выхода материала на Life.ru, на сайте СК РФ не было официальной информации об объявлении Михаила Юревича в розыск. «Поторопились», — добавила она.

По ее словам, сам Михаил Юревич, заявил, что пока нет официальной информации, нет и темы для комментариев.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что Михаил Юревич объявлен в розыск. Как пишет Life.ru, ожидается, что сегодня следователи выйдут в суд с ходатайством о заочном аресте Юревича. После этого силовики будут вправе объявить в международный розыск экс-губернатора, который, по официальной информации своих адвокатов, проходит лечение в Израиле.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга, к ним ходатайство о заочном аресте Юревича не поступало.