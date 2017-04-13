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12:54 (мск), источник: РИА Крым

Проведению Ялтинского форума ничего не угрожает — власти Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости (Крым). Проведению Ялтинского международного экономического форума ничего не угрожает: несмотря на агрессивную позицию украинских властей, иностранные гости сохраняют желание посетить полуостров, заявил заместитель председателя Совета министров Республики Крым — постоянный представитель РК при президенте России Георгий Мурадов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее прокуратура Автономной Республики Крым, созданная на Украине, обратилась в МИД страны с просьбой запретить иностранцам участвовать в международном экономическом форуме в Ялте.

«Проведению государственного, тем более международного мероприятия, которое является одним из крупнейших в России, ничего не угрожает. Мы, безусловно, не оставим без внимания и соответствующих действий эти агрессивные попытки Украины ставить под сомнения наши государственные мероприятия», — сказал РИА Новости Мурадов.

Вице-премьер подчеркнул, что позиция украинских властей не отпугнула иностранные делегации, которые уже заявлены для участия в форуме. «Никто не пугается. Уже зарегистрировались представители из более чем 40 стран мира. Едут политики, причем в довольно большом количестве, депутаты парламентов различных государств мира и Европарламента. Но, прежде всего, акцент делается на представителях бизнеса», — подчеркнул вице-премьер.

Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие. ЯМЭФ-2017 пройдет с 20 по 22 апреля. Ожидается, что в этом году в мероприятии примут участие не менее 250 представителей международного бизнес-сообщества из 40 стран.

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