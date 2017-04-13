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13:19 (мск), источник: Интерфакс

Минюст РФ обжалует решение ЕСПЧ по делу о захвате заложников в Беслане

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Постановление Европейского суда по правам человека о выплатах по делу о захвате заложников в школе в Беслане в 2004 году будет обжаловано к середине лета. Об этом сообщается в четверг на сайте Минюста РФ.

Источник: Reuters

«Соответствующее постановление Европейского Суда по делу не вступило в силу и будет обжаловано в установленный Конвенцией трехмесячный срок. Правовая позиция властей Российской Федерации будет формироваться с учетом мнения компетентных государственных органов», — говорится в сообщении.

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Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить родственникам погибших при захвате школы в Беслане 2,95 млн евро. Еще 88 тыс. евро должны быть выплачены в качестве возмещения судебных издержек.

Суд согласился с мнением заявителей о том, что была нарушена статья 2 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Истцами выступили 409 человек, в числе которых как бывшие заложники и пострадавшие, так и родственники бывших заложников, а также убитых и раненых.

Истцы, в частности, утверждали, что государство не смогло защитить граждан от угрозы их жизни, не провело должного расследования событий и что многие аспекты планирования и управления переговорами с террористами и спасательной операций имели недостатки. Некоторые истцы утверждали, что гибель людей стала результатом непропорционального применения силы со стороны сил безопасности.

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