«Что я могу сделать? Ничего!» Мэр Ройзман заступился за дальнобойщиков

Как отметил мэр, он сам пригласил перевозчиков сесть за стол переговоров: «Это наши люди и они попали в беду. Кто-то же должен с ними разговаривать. Им выделили место под их протесты, и я видел, как люди к ним относятся: кто-то воду подвозит, кто сигарет привезет. Я понял, что население понимает, что эти люди рубятся за свои права».

Встреча состоялась в небольшом зале совещаний на четвертом этаже городской мэрии. За круглый стол с Евгением Ройзманом сели дальнобойщики из разных регионов Урала. Впрочем, места хватило не всем, поэтому в битком набитом зале сразу стало душно и жарко.

Глава Екатеринбурга Евгений Ройзман в четверг, 13 апреля, провел встречу в здании мэрии с уральскими дальнобойщиками, которые после года эксплуатации «Платона» вновь вышли против этой системы, передает корреспондент «АиФ-Урал».

«У нас сложилось недоверие к правительству, как и к президенту России, как гаранту конституции РФ. Наше главное требование — полностью отменить систему “Платон”, поскольку он в итоге ложится не только на перевозчика, но и конечного потребителя. Второе — мы требуем, чтобы пересмотрели занятость труда дальнобойщика: к примеру. В одиночку не справится с перевозкой груза при существующих нормах — у него просто не хватит времени. Третье — разобраться с весовым контролем. Порой возникают такие штрафы, в два раза завышенные, чем по итогу доставка самого груза», — заявил Нигматуллин.

По словам представителя регионального отделения Объединения перевозчиков России Наиля Нигматуллина, сегодня они вышли сразу с несколькими требованиями, в том числе с отставкой правительства России.

Решение главы Екатеринбурга.

Все их требования мэр Екатеринбурга предложил создать в одном обращении и помочь им создать рабочую группу по решению их вопросов. Евгений Ройзман пообещал дальнобойщикам, что постарается связаться с председателем Совета Федерации РФ Валентиной Матвиенко, а также направить письма с их обращениями председателю правительства России Дмитрию Медведеву и в Государственную думу РФ.

«Ситуация откровенно несправедливая, и она бьет по самому мелкому бизнесу. Большинство, кто сегодня пришел, — частные предприниматели. У них создается ощущение, что на рынок приходит некий монополист, который так пытается их вытолкнуть с рынка. И на самом деле, кроме отстаивания своих прав, никаких других механизмов у них нет. Что я могу сделать? Ничего! Но я хотя бы с ними контактирую и свяжусь по этому вопросу с Матвиенко!» — заявил мэр города.

Неудобная дискуссия.

Напоследок, мэр Екатеринбурга посоветовал гостям писать ему в «личку» в социальных сетях и пообещал, что их обязательно услышат. Под конец дальнобойщики вступили в политический спор с мэром города.

«Мы хотим, чтобы государство на себя тоже взяло социальное обязательство. Не все же — с народа. Сейчас из дома вышел, и за все плати. Зачем тогда такое государство?», — выкрикнул кто-то из присутствующих.

«Я по своему городу знаю — других денег не будет! Те деньги, которые есть у государства, — наши общие деньги, и проблема в том, что мы все платим налоги и нам надо понимать, на что эти деньги, и как они расходуются. Тогда вопросов больше не останется!» — ответил Ройзман.

«Хочется, чтобы все деньги распределялись на всех!» — выкрикнул другой человек.

«Это мы уже уходим в элементарную политику. Но я считаю, что одна из основных проблем — вернуть конкуренцию в политику. Как только будет конкуренция, будет конкуренция в экономике… » — начал было рассказывать глава Екатеринбурга.

«Пока смертную казнь не введут, не будет никакой конкуренции», — кто-то перебил мэра.

После этих слов Евгений Ройзман понял, что решил не вступать в полемику и просто промолчал.

«Власть все мониторит, и достаточно четко. Когда что-то происходит, умеет и задний ход включать. Я считаю, что вы в этой ситуации абсолютно правы, и я буду на вашей стороне, если мне придется говорить о вас перед кем-то», — заявил он под самый конец встречи.

Напомним, что в конце марта на Урале дальнобойщики вновь выступили с акциями протеста против введенной в России с ноября 2015 года системы «Платон». Водители большегрузов посетовали, что в итоге с разными штрафами и другими ограничениями в их бизнесе, они получают по результату сущие копейки.