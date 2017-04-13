Экс-гендиректор новосибирской филармонии Людмилина проиграла суд

Татьяна Людмилина, уволенная в прошлом году с поста директора филармонии, как и обещала, подала иск в суд с требованием восстановить ее в должности. В качестве ответчика выступило Министерство культуры региона, — именно в его компетенции назначать и отстранять от должности руководителей филармонии.

Сегодня, 13 апреля, состоялся третий процесс по этому делу. Новосибирский центральный суд вынес решение: Людмилиной Татьяне Николаевне в иске отказать. Об этом сообщила корреспонденту Аиф-Новосибирск Алена Рудкова, помощник судьи Сергея Малахова.

Напомним, Татьяна Людмилина была уволена приказом министра культуры Игоря Решетникова 18 сентября 2016 года.