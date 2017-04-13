Назаров пригрозил уголовными делами главам районов из-за огромных коммунальных долгов

Региональная Межведомственная комиссия по урегулированию задолженности коммунальных организаций за потребленные теплоэнергетические ресурсы создана по указу Губернатора Омской области от 15 февраля 2017 года для выявления причин образования просроченной задолженности коммунальных организаций и улучшения их финансового состояния.

В состав комиссии входят руководители министерств, ведомств, ресурсоснабжающих организаций, а на заседаниях предлагают отчитаться недобросовестным плательщикам.

Сегодня, 13 апреля, на первом заседании Межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по коммунальным платежам губернатор Омской области Виктор Назаров устроил «разбор полетов». Главным образом была детально рассмотрена патовая ситуация по расчетам с поставщиками ресурсов в Кормиловском и Омском районах.

— Комиссия будет работать на постоянной основе и, если нужно, — привлекать правоохранительные органы, когда потребуются жесткие меры вплоть до уголовных, — пригрозил Виктор Назаров.

По мнению главы региона, всю ответственность за процесс по сокращению и не допущению задолженности несет администрация районов, и ссылки на плохую собираемость платежей и низкие тарифы в расчет не принимаются.

Как оказалось, администрация Кормиловскоого района вовремя не заплатила за природный газ 12 миллионов рублей. Был составлен график погашения задолженности в течение трех лет. Гарантирующи поставщик предоставлял ресурсы в долг, и задолженность муниципальной теплоснабжающей организации за последний год увеличилась в два раза.

Три газовые котельные в райцентре из-за долгов не могут эффективно развиваться: счета арестованы, кредиты — не доступны, и судебные приставы контролируют прохождение всех платежей.

Самый низкий уровень собираемости коммунальных платежей оказался в Омском районе, 74 процента, а долг организаций за потребленный газ составил почти 100 миллионов рублей.

Виктор Назаров, губернатор Омской области:

— Мы знаем, что от своевременности расчетов зависит качество подготовки к отопительному сезону и его прохождение. Ресурсоснабжающие организации не могут постоянно кредитовать нерадивых потребителей. Все муниципалитеты находятся в одинаковых условиях, но в должниках все время одни и те же районы: Кормиловский, Омский, Нововаршавский.

После чего глава региона потребовал от руководителей Кормиловского и Омского районов принять меры по повышению уровня собираемости платежей до 95 процентов.

Виктор Назаров заявил, что готов уже в следующую среду 19 апреля рассмотреть предложения от районов вместе с руководством регионального Минстроя. И если главы предусмотрят все меры для сокращения долга, губернатор может взять на себя ответственность и выступить гарантом в переговорах с кредиторами — поставщиками ресурсов.