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13:54 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Татьяна Парусова избрана председателем Думы Арзамаса Нижегородской области

Экс-мэр Татьяна Парусова («Единая Россия») избрана председателем Думы Арзамаса Нижегородской области. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствующий на заседании 13 апреля 2017 года.

Парусова стала главой Думы при одноглавой системе МСУ. За такое решение проголосовали 13 из 25 присутствующих на заседании парламентариев. Остальные 12 поддержали Игоря Плотичкина, выдвинутого «Единой Россией». Парусова была выдвинута группой депутатов.

Напомним, несмотря на то, что мэр города избран сегодня не был, Дума большинством голосов решила не менять повестку и избрать председателя. Против такого решения выступила прокуратура, так как по факту переход на одноглавую систему управления городом не состоялся и избирать председателя Думы преждевременно. После озвученных итогов голосования за председателя представитель прокуратуры, отвечая на вопросы депутатов, сказал, что ведомство будет вносить представление Думе, так как считает ее решение неправомерным.

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