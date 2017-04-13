Россия и Беларусь пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны по цене на газ — Медведев
13 апреля, Горки /БЕЛТА — ТАСС/. РФ и Беларусь пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны по цене на газ и поставкам нефти.
13 апреля, Горки /БЕЛТА — ТАСС/. РФ и Беларусь пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны по цене на газ и поставкам нефти.
Об этом заявил на заседании правительства
«Сегодня мы пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны. И важно, что они в целом понятны и прозрачны», — сказал Дмитрий Медведев.