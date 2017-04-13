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13:26 (мск), источник: БЕЛТА

Россия и Беларусь пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны по цене на газ — Медведев

13 апреля, Горки /БЕЛТА — ТАСС/. РФ и Беларусь пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны по цене на газ и поставкам нефти.

Источник: AP 2017

Об этом заявил на заседании правительства премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Сегодня мы пришли к решениям, которые удовлетворяют обе стороны. И важно, что они в целом понятны и прозрачны», — сказал Дмитрий Медведев.

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