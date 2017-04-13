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13:24 (мск), источник: РИА Новости

При ударе коалиции по складу ИГ* с химоружием в Сирии погибли сотни человек

ДАМАСК, 13 апр — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Последствия удара самолетов коалиции по складу оружия террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ) в провинции Дейр-эз-Зор подтверждают наличие у террористов химических веществ, которые могут применяться как оружие массового поражения, написано в заявлении командования сирийской армии.

«Самолеты так называемой коалиции нанесли удар в районе 17.30−17.50 по складу ИГ, где находилось большое количество иностранных наемников. На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ. Пожар на месте продолжался до 22.30», — написано в полученной РИА Новости копии коммюнике.

Согласно документу, в результате отравления химическими веществами, в том числе и от удушья, погибли сотни боевиков и мирных жителей.

«Произошедшее подтверждает наличие у террористов ИГ и “Джебхат ан-Нусра” химического оружия и их возможность его применения, приобретения и транспортировки», — написано в документе.

Командование армии САР в очередной раз заявило об отсутствии у правительственных сил химического оружия.

*террористическая группировка, запрещенная в России

Комментарии
10
DDG
полюбасу есть "секретные данные" что это не они...
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DDG
на свои же грабли..., Трамп, мочи америкосов...
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Михаил
Амерам и европейцам, хоть в глаза с... все одно это Асад и Россия...
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