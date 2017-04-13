При ударе коалиции по складу ИГ* с химоружием в Сирии погибли сотни человек

«Самолеты так называемой коалиции нанесли удар в районе 17.30−17.50 по складу ИГ, где находилось большое количество иностранных наемников. На месте удара образовалось белое облако, затем желтое, что говорит о наличии большого количества отравляющих веществ. Пожар на месте продолжался до 22.30», — написано в полученной РИА Новости копии коммюнике.



Согласно документу, в результате отравления химическими веществами, в том числе и от удушья, погибли сотни боевиков и мирных жителей.



«Произошедшее подтверждает наличие у террористов ИГ и “Джебхат ан-Нусра” химического оружия и их возможность его применения, приобретения и транспортировки», — написано в документе.



Командование армии САР в очередной раз заявило об отсутствии у правительственных сил химического оружия.

*террористическая группировка, запрещенная в России