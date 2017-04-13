Следователи возбудили две «уголовки» по фальсификациям на выборах в Еманжелинске

Нарушения были установлены на участках 1833 и 1818. На первом, по информации заявителя, члены избирательной комиссии, состоящие в партии «Единая Россия», ввели в заблуждение остальных членов УИК, заставив их подписать пустые бланки протоколов. А затем сто голосов, отданных за политическую партию «Справедливая Россия», приписали «Единой России».
На участке 1818 в список для голосования было внесено несколько сотен избирателей, которые не принимали участие в выборах. Их подписи были подделаны. Затем сфальсифицированные сведения вносились в протоколы об итогах голосования и предоставлялись в Территориальную избирательную комиссию, а также для внесения в ГАС «Выборы».
Ответственность, предусмотренная за подобные преступления, варьируется от штрафов (от 200 000 рублей) до лишения свободы на срок до четырех лет.
Напомним, что это не первое уголовное дело по выборам в Еманжелинске. В 2015 году уже были вынесены обвинительные приговоры в отношении экс-председателя УИК № 1824 Светланы Пфафф и бывшего секретаря УИК № 1821 Галины Епишевой. Их признали виновными в фальсификациях.