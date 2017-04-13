Следователи возбудили две «уголовки» по фальсификациям на выборах в Еманжелинске

Нарушения были установлены на участках 1833 и 1818. На первом, по информации заявителя, члены избирательной комиссии, состоящие в партии «Единая Россия», ввели в заблуждение остальных членов УИК, заставив их подписать пустые бланки протоколов. А затем сто голосов, отданных за политическую партию «Справедливая Россия», приписали «Единой России».

На участке 1818 в список для голосования было внесено несколько сотен избирателей, которые не принимали участие в выборах. Их подписи были подделаны. Затем сфальсифицированные сведения вносились в протоколы об итогах голосования и предоставлялись в Территориальную избирательную комиссию, а также для внесения в ГАС «Выборы».

Ответственность, предусмотренная за подобные преступления, варьируется от штрафов (от 200 000 рублей) до лишения свободы на срок до четырех лет.