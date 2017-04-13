Вениамин Кондратьев поручил разобраться в ситуации с загрязнением реки Псахе в Сочи

Краевым министерством ТЭК и ЖКХ создана специальная комиссия по расследованию обстоятельств происшествия.

Местные жители пожаловались на состояние реки главе региона в соцсетях. Так, по словам очевидцев, по всему жилому району распространился неприятный запах. Вода потемнела и в море в том месте, куда впадает река.

Вениамин Кондратьев отметил, что необходимо в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией. А виновные должны понести наказание, вплоть до увольнения. Были направлены соответствующие письма с просьбой немедленно разобраться в ситуации в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор.