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16:57 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Вениамин Кондратьев поручил разобраться в ситуации с загрязнением реки Псахе в Сочи

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поручил своему заместителю Андрею Алексеенко разобраться в ситуации с загрязнением реки Псахе в Сочи.

Краевым министерством ТЭК и ЖКХ создана специальная комиссия по расследованию обстоятельств происшествия.

Местные жители пожаловались на состояние реки главе региона в соцсетях. Так, по словам очевидцев, по всему жилому району распространился неприятный запах. Вода потемнела и в море в том месте, куда впадает река.

Вениамин Кондратьев отметил, что необходимо в кратчайшие сроки разобраться с ситуацией. А виновные должны понести наказание, вплоть до увольнения. Были направлены соответствующие письма с просьбой немедленно разобраться в ситуации в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор.

По словам губернатора, после выяснения всех обстоятельств дела, будут приняты соответствующие кадровые решения, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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