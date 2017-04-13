Рада приостановила блокировку счетов угольных госпредприятий до января 2019

Отмечается, что недостаточные объемы финансирования по бюджетной программе «Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции» приводят к устойчивой невыплате заработной платы шахтерам в определенный срок.

Также уже третий год подряд угольные предприятия государственной формы собственности при отсутствии надлежащей финансовой поддержки не в состоянии осуществлять необходимые меры по строительству и техническому переоснащению шахт.

Задолженность шахт за электроэнергию превысила 5 млрд гривен

Угольные предприятия не в состоянии также обеспечить своевременные и в полном объеме расчеты за потребленную электроэнергию, долги по которой составляют по состоянию на 1 января 2017 уже 5 млрд 274, 5 млн гривен.

«В случае отсутствия законодательного акта на запрет относительно возбуждения дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий в дальнейшем будет осуществляться массовое наложения ареста на выделенные бюджетные средства, предназначенные на выплату заработной платы шахтерам, а также на технический кредит объемом 1 млрд гривен на техническое переоснащение угольного производства. Поэтому необходимо приостановить банкротство и блокировки счетов государственных угольных предприятий на период до 1 января 2019 года», — отмечают авторы документа.

Шахты получили время на переоснащение

Целью закона является обеспечение стабилизации работы угольных госпредприятий на переходный период, проведения необходимого технического переоснащения шахт и улучшения их технико-экономических показателей путем оптимизации за этот период к 1 января 2019 непрофильных активов угледобывающих предприятий, определение конкретных мер по уменьшению себестоимости готовой товарной угольной продукции.

Отмечается, что реализация данного законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета Украины и местных бюджетов.

Напомним, Верховная Рада провалила проект постановления № 6357 «Об определении представителя Верховной Рады в состав Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг».