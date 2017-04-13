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14:03 (мск), источник: РБК - Украина

Рада приостановила блокировку счетов угольных госпредприятий до января 2019

Верховная Рада Украины поддержала за основу и в целом законопроект № 6212 «О восстановлении платежеспособности государственных угледобывающих предприятий». Документ поддержали 229 депутатов Рады, передает корреспондент РБК-Украина.

Источник: Reuters

Отмечается, что недостаточные объемы финансирования по бюджетной программе «Государственная поддержка угледобывающих предприятий на частичное покрытие расходов по себестоимости готовой товарной угольной продукции» приводят к устойчивой невыплате заработной платы шахтерам в определенный срок.

Также уже третий год подряд угольные предприятия государственной формы собственности при отсутствии надлежащей финансовой поддержки не в состоянии осуществлять необходимые меры по строительству и техническому переоснащению шахт.

Задолженность шахт за электроэнергию превысила 5 млрд гривен

Угольные предприятия не в состоянии также обеспечить своевременные и в полном объеме расчеты за потребленную электроэнергию, долги по которой составляют по состоянию на 1 января 2017 уже 5 млрд 274, 5 млн гривен.

«В случае отсутствия законодательного акта на запрет относительно возбуждения дел о банкротстве государственных угледобывающих предприятий в дальнейшем будет осуществляться массовое наложения ареста на выделенные бюджетные средства, предназначенные на выплату заработной платы шахтерам, а также на технический кредит объемом 1 млрд гривен на техническое переоснащение угольного производства. Поэтому необходимо приостановить банкротство и блокировки счетов государственных угольных предприятий на период до 1 января 2019 года», — отмечают авторы документа.

Шахты получили время на переоснащение

Целью закона является обеспечение стабилизации работы угольных госпредприятий на переходный период, проведения необходимого технического переоснащения шахт и улучшения их технико-экономических показателей путем оптимизации за этот период к 1 января 2019 непрофильных активов угледобывающих предприятий, определение конкретных мер по уменьшению себестоимости готовой товарной угольной продукции.

Отмечается, что реализация данного законопроекта не потребует дополнительных финансовых затрат из государственного бюджета Украины и местных бюджетов.

Напомним, Верховная Рада провалила проект постановления № 6357 «Об определении представителя Верховной Рады в состав Конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должности членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг».

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