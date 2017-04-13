Детский омбудсмен Прингарья: Виновные в избиении ребенка в Боханском районе будут наказаны

Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова побывала с рабочей поездкой в Боханском районе Иркутской области. Детский омбудсмен заявила, что виновные в истязании над ребенком будут наказаны. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области.

Также на место преступления выехал начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Иркутской области Людмила Храменкова и представители министерства образования региона, органов опеки и попечительства.

Во время поездки уполномоченный по правам ребенка встретилась с администрацией школы, где учились подростки, начальником районной полиции и другими субъектами системы профилактики. Светлана Семенова также встретилась и пообщалась с бабушкой пострадавшего. Уполномоченным были даны рекомендации по снижению напряженности в селе. Директору школы настоятельно рекомендовано перевести обвиняемых в совершении преступления на индивидуальный график обучения без посещения учебного заведения.

«В связи с произошедшим преступлением, в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области поступают многочисленные обращения со всех уголков России с предложениями помощи пострадавшему мальчику. Вопросами, какой именно может быть помощь и куда ее направлять сейчас занимаются органы опеки Боханского района», — отметила Светлана Семенова.

Работа по выяснению подробностей случившегося продолжается.

Напомним, двое учащихся школы насиловали и избивали школьника. Сейчас ребенок с многочисленными гематомами, порезами и синяками проходит лечение в больнице. Многие учащиеся боятся ходить в школу, а родители готовы выйти на пикет, чтобы руководство образовательного учреждения и районный отдел полиции приняли кардинальные меры в отношении несовершеннолетних. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).