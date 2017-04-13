Детский омбудсмен Прингарья: Виновные в избиении ребенка в Боханском районе будут наказаны
Светлана Семенова посетила село, в котором произошла трагедия.
Светлана Семенова посетила село, в котором произошла трагедия.
Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области Светлана Семенова побывала с рабочей поездкой в Боханском районе Иркутской области. Детский омбудсмен заявила, что виновные в истязании над ребенком будут наказаны. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
Также на место преступления выехал начальник отделения организации деятельности подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Иркутской области Людмила Храменкова и представители министерства образования региона, органов опеки и попечительства.
Во время поездки уполномоченный по правам ребенка встретилась с администрацией школы, где учились подростки, начальником районной полиции и другими субъектами системы профилактики. Светлана Семенова также встретилась и пообщалась с бабушкой пострадавшего. Уполномоченным были даны рекомендации по снижению напряженности в селе. Директору школы настоятельно рекомендовано перевести обвиняемых в совершении преступления на индивидуальный график обучения без посещения учебного заведения.
«В связи с произошедшим преступлением, в аппарат уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области поступают многочисленные обращения со всех уголков России с предложениями помощи пострадавшему мальчику. Вопросами, какой именно может быть помощь и куда ее направлять сейчас занимаются органы опеки Боханского района», — отметила Светлана Семенова.
Работа по выяснению подробностей случившегося продолжается.
Напомним, двое учащихся школы насиловали и избивали школьника. Сейчас ребенок с многочисленными гематомами, порезами и синяками проходит лечение в больнице. Многие учащиеся боятся ходить в школу, а родители готовы выйти на пикет, чтобы руководство образовательного учреждения и районный отдел полиции приняли кардинальные меры в отношении несовершеннолетних. Следователями возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).