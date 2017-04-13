Муниципальный чиновник и почетный архитектор Сергей Шамарин признан банкротом

70-летний Сергей Шамарин — руководитель МКУ «Институт территориального планирования» («ИТП»), «преемника» МБУ «Бюро городских проектов», занятого дорогостоящими работами с генпланом Перми, а также почетный архитектор.

Еще 19 января 2016 года арбитражный суд признал обоснованным заявление Сбербанка и ввел в отношении Шамарина процедуру реструктуризации долгов. Общий размер требований пяти кредиторов, включенных в третью очередь, превысил 10,3 млн рублей. Среди них — Сбербанк (8,5 млн рублей), ОАО КБ «Экопромбанк» (1,1 млн рублей), ПАО Банк ФК «Открытие» (318,3 тыс. рублей), НП «С. А. П. О» СРО (217,8 тыс. рублей), ИФНС по Дзержинскому району Перми (4,6 тыс. рублей).



28 сентября 2016 года арбитражный суд утвердил план реструктуризации долгов, предложенный Шамариным и поддержанный его финансовым управляющим Сергеем Михеевым. С октября 2016 года по август 2017 года предполагалось выплатить кредиторам средства, которые уже получила служба судебных приставов. Ежемесячно вычитая по 50% из зарплаты директора МКУ «ИТП» Шамарина в 74 тыс. рублей и его пенсии в 20 тыс. рублей, приставы скопили более 331,3 тыс. рублей. Затем планировалось продать одну из квартир Шамарина, расположенную в центре Перми. Жилье общей площадью 151,4 кв. метров намечалось выставить на продажу по цене не ниже залоговой для ПАО Банк ФК «Открытие» — 10,8 млн рублей. Кроме того, план предусматривал ежемесячно выплачивать кредиторам по 94 тыс. рублей — из дохода семьи Шамарина в 109 тыс. рублей.



Утвердив план, арбитражный суд отметил: «На стадии реструктуризации долгов, Шамарин С. А., чья добросовестность, руководствуясь ст. 10 ГК РФ, предполагается, вправе и обязан принять меры к поиску вариантов погашения своих долгов достаточными в сложившейся ситуации способами, достичь с кредиторами соглашение о балансе взаимных интересов. Банкротство граждан (…) является механизмом нахождения компромисса (…), а не способом безответственного и легкого для должника избавления от накопленных долгов».



Не дождавшись от высокопоставленного должника исполнения его обязательств, ОАО КБ «Экопромбанк» через три месяца, 28 декабря 2016 года, попросил отменить утвержденный план и признать Шамарина банкротом. Арбитражный суд 11 апреля 2017 года так и поступил. Следующее судебное заседание назначено на 29 сентября.