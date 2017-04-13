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14:27 (мск), источник: СуперОмск

Гребенщиков снялся с выборов мэра Омска

Сегодня, 13 апреля, стало известно об отказе вице-губернатора Станислава Гребенщикова от участия в выборах мэра Омска.

Источник: Reuters

Чиновник направил в конкурсную комиссию заявление об отказе от рассмотрения его кандидатуры по состоянию здоровья, сообщил «СуперОмску» председатель конкурсной комиссии Сергей Тодоров.

Ранее 11 апреля Гребенщикова увезли на «скорой» из здания облправительства из-за скачка давления. По данным «СуперОмска», у него диагностировали неострый гипертонический криз.

Полуфинал конкурса по выборам мэра пройдет завтра, 14 апреля. На данном этапе обязательно присутствие кандидатов, которые будут презентовать свои программы и отвечать на вопросы выборщиков.

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