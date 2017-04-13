Гребенщиков снялся с выборов мэра Омска
Сегодня, 13 апреля, стало известно об отказе
Сегодня, 13 апреля, стало известно об отказе
Чиновник направил в конкурсную комиссию заявление об отказе от рассмотрения его кандидатуры по состоянию здоровья, сообщил «СуперОмску» председатель конкурсной комиссии Сергей Тодоров.
Ранее 11 апреля Гребенщикова увезли на «скорой» из здания облправительства
Полуфинал конкурса по выборам мэра пройдет завтра, 14 апреля. На данном этапе обязательно присутствие кандидатов, которые будут презентовать свои программы и отвечать на вопросы выборщиков.