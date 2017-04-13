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14:29 (мск), источник: РИА Крым

Зарубежные гости ЯМЭФ: угрозы Киева нас не пугают

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости (Крым). Председатель комитета по здравоохранению Национального совета Австрии, заместитель председателя фракции Австрийская партия свободы Дагмар Белакович-Йеневайн заверила, что ее не пугают угрозы санкций со стороны Украины по поводу участия в III Ялтинском международном экономическом форуме.

Источник: РИА "Новости"

Об этом она заявила на пресс-конференции в формате телемоста Москва — Симферополь, посвященной предстоящему форуму.

«Украина, будучи очень слабым государством, конечно, будет пытаться предпринимать различные шаги. Но эти угрозы ни в коем случае на нас не повлияют. Свою позицию мы уже сформулировали и от своей точки зрения отступать не будем», — подчеркнула Белакович-Йеневайн.

В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксенов убежден, что тактика угроз в адрес посещающих Крым зарубежных гостей давно не приносит Киеву дивидендов.

«Официальные власти Украины из года в год предпринимают попытки запугать иностранных представителей, которые желают приехать в Крым, угрожают им санкциями, уголовными делами. На мой взгляд, данная тактика успеха не имеет, иначе мы бы наблюдали обратную динамику. Думаю, никаких последствий от угрозы украинской стороны для иностранных представителей не будет. На мой взгляд, им ничего не угрожает», — заявил глава РК.

Ранее «прокуратура Автономной Республики Крым», созданная на Украине, обратилась в МИД страны с просьбой запретить иностранцам участвовать в международном экономическом форуме в Ялте.

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