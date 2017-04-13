Зарубежные гости ЯМЭФ: угрозы Киева нас не пугают

Об этом она заявила на пресс-конференции в формате телемоста Москва — Симферополь, посвященной предстоящему форуму.

«Украина, будучи очень слабым государством, конечно, будет пытаться предпринимать различные шаги. Но эти угрозы ни в коем случае на нас не повлияют. Свою позицию мы уже сформулировали и от своей точки зрения отступать не будем», — подчеркнула Белакович-Йеневайн.

В свою очередь глава Республики Крым Сергей Аксенов убежден, что тактика угроз в адрес посещающих Крым зарубежных гостей давно не приносит Киеву дивидендов.

«Официальные власти Украины из года в год предпринимают попытки запугать иностранных представителей, которые желают приехать в Крым, угрожают им санкциями, уголовными делами. На мой взгляд, данная тактика успеха не имеет, иначе мы бы наблюдали обратную динамику. Думаю, никаких последствий от угрозы украинской стороны для иностранных представителей не будет. На мой взгляд, им ничего не угрожает», — заявил глава РК.

Ранее «прокуратура Автономной Республики Крым», созданная на Украине, обратилась в МИД страны с просьбой запретить иностранцам участвовать в международном экономическом форуме в Ялте.