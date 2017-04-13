Минобороны отрицает причастность задержанного в РФ «украинского агента» к разведке

Об этом РБК-Украина рассказал спикер министерства обороны Александр Мотузяник в четверг, 13 апреля.

«Никакого отношения к украинским разведывательным органам любое лицо, которое там (в РФ, — ред.) задерживается, не имеет. Главное управление военной разведки отрицает эту информацию», — сказал Мотузяник.

Напомним, ранее сообщалось, что управление ФСБ России по Самарской области совместно с полицией задержало якобы «агента украинской разведки», который изучал объекты военной и транспортной инфраструктуры в «Донецкой народной республике», Ростовской и Самарской областях РФ. Об этом сообщает российский «Интерфакс».