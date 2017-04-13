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13:59 (мск), источник: РБК - Украина

Минобороны отрицает причастность задержанного в РФ «украинского агента» к разведке

Министерство обороны Украины отрицает причастность задержанного в Российской Федерации «украинского агента» к украинской разведке.

Об этом РБК-Украина рассказал спикер министерства обороны Александр Мотузяник в четверг, 13 апреля.

«Никакого отношения к украинским разведывательным органам любое лицо, которое там (в РФ, — ред.) задерживается, не имеет. Главное управление военной разведки отрицает эту информацию», — сказал Мотузяник.

Напомним, ранее сообщалось, что управление ФСБ России по Самарской области совместно с полицией задержало якобы «агента украинской разведки», который изучал объекты военной и транспортной инфраструктуры в «Донецкой народной республике», Ростовской и Самарской областях РФ. Об этом сообщает российский «Интерфакс».

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