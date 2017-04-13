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14:32 (мск), источник: Lenta.Ru

СКР раскрыл подробности дела против бывшего главы Марий Эл Маркелова

Следственный комитет России (СКР) подтвердил возбуждение уголовного дела против бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова, заподозренного во взяточничестве. По данным СКР, он получил от учредителя фабрики «Акашевская» более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие в выплате средств господдержки.

Источник: РИА "Новости"

Об этом говорится в сообщении ведомства, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 13 апреля.

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Расследование ведется по признакам преступлений, предусмотренных статьями 290 УК РФ («Получение взятки»), 291 УК РФ («Дача взятки») и 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По данным следствия, Маркелов получил через доверенное лицо Наталию Кожанову от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша взятку на сумму более 235 миллионов рублей за покровительство и содействие в выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса.

В СКР отметили, что фигуранты уголовного дела задержаны. В ближайшее время следствие планирует предъявить им обвинения и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Ранее 13 апреля адвокат Игорь Трунов сообщил ТАСС о задержании Маркелова.

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