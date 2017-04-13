В Башкирии принято решение об оказании господдержки организациям ЖКХ

Благодаря ежегодной финансовой помощи из консолидированного бюджета Башкортостана удается обеспечивать подготовку коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимних условиях и стабильно проходить зимние максимумы. Об этом заявил на заседании Правительственной комиссии по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе министр жилищно-коммунального хозяйства РБ Сергей Афонин.

В настоящее время в республике для снижения износа коммунальных объектов реализуются мероприятия по переводу жилого фонда на индивидуальные системы отопления и установке блочных котельных. Эта программа вызывает большой интерес со стороны администраций районов и поддерживается Правительством республики. Она позволяет ликвидировать неэффективные, выработавшие срок эксплуатации котельные и сети, и навсегда уйти от потерь энергоресурсов и вопросов по расчетам за газ.

На данный момент утверждено 37 инвестиционных программ в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Из них 25 утверждены в 2016 году.

«Мы стараемся системно идти к достижению основных целей, поставленных перед коммунальным комплексом. Речь в первую очередь идет о замещении бюджетного финансирования внебюджетными источниками и достижении безубыточного уровня работы предприятий к 2020 году», — отметил министр.

По его словам, на 2017 год в силу разных причин, в том числе и законодательно установленных ограничений, не удалось довести тарифы для всех коммунальных организаций до экономически обоснованного уровня и предусмотреть инвестиционную надбавку в тарифах для всех организаций, разработавших и утвердивших инвестиционные программы. Поэтому в этом году потребность в государственной поддержке коммунального комплекса сохранится.