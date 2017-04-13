Овсянников пригрозил вывести на уборку улиц всех сотрудников департамента транспорта

«Зима давно закончилась. В этом году очень много песка и соли высыпали — раза в 2−3 больше, чем когда-либо. Вот что сегодня у нас происходит по основным улицам, — указал Овсянников на слайды с фотографиями состояния основных дорог города. — Я не думаю, что мы экономим (песчаную смесь) до следующего года, поэтому департамент транспорта в понедельник в полном составе выйдет на все улицы, если они не будут убраны».

В настоящее время в Севастополе проводят ремонт дорог и активно наносят дорожную разметку. Ранее Овсянников обещал к 9 мая привести город в порядок.