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14:51 (мск), источник: РИА Крым

Овсянников пригрозил вывести на уборку улиц всех сотрудников департамента транспорта

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 апр — РИА Новости (Крым). Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников на заседании правительства города в четверг раскритиковал департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры за плохую уборку дорог от песчаной смеси и пригрозил вывести на уборку улицу всех сотрудников структуры.

Источник: РИА "Новости"

«Зима давно закончилась. В этом году очень много песка и соли высыпали — раза в 2−3 больше, чем когда-либо. Вот что сегодня у нас происходит по основным улицам, — указал Овсянников на слайды с фотографиями состояния основных дорог города. — Я не думаю, что мы экономим (песчаную смесь) до следующего года, поэтому департамент транспорта в понедельник в полном составе выйдет на все улицы, если они не будут убраны».

В настоящее время в Севастополе проводят ремонт дорог и активно наносят дорожную разметку. Ранее Овсянников обещал к 9 мая привести город в порядок.

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