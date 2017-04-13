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14:40 (мск), источник: Калининград.Ru

Депутаты Горсовета одобрили названия двух новых улиц в Калининграде

В микрорайоне Сельма появятся улицы Мирная и Посольская.

Источник: Калининград.Ru

В Ленинградском районе Калининграда появятся две новые улицы. Решение о присвоении наименований приняли депутаты комитета по местному самоуправлению и социальной политике в четверг, 13 апреля.

Топонимическая комиссия предложила назвать две улицы в микрорайоне Сельма Мирной и Посольской. Депутаты поддержали такие варианты. Теперь их должны утвердить на заседании Горсовета.

Решение о присвоении наименований новым улицам Калининграда принимает топонимическая комиссия. В состав входят архитекторы, историки и другие представители общественности. Возглавляет её замглавы горадминистрации Артур Крупин.

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