Депутаты Горсовета одобрили названия двух новых улиц в Калининграде

В Ленинградском районе Калининграда появятся две новые улицы. Решение о присвоении наименований приняли депутаты комитета по местному самоуправлению и социальной политике в четверг, 13 апреля.

Топонимическая комиссия предложила назвать две улицы в микрорайоне Сельма Мирной и Посольской. Депутаты поддержали такие варианты. Теперь их должны утвердить на заседании Горсовета.

Решение о присвоении наименований новым улицам Калининграда принимает топонимическая комиссия. В состав входят архитекторы, историки и другие представители общественности. Возглавляет её замглавы горадминистрации Артур Крупин.