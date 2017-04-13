Авиабаза «Шайрат»: удар со странностями
Спецкор «Комсомолки» Александр Коц на месте убедился, что американская ракетная атака не произвела большого впечатления на сирийцев.
Спецкор «Комсомолки» Александр Коц на месте убедился, что американская ракетная атака не произвела большого впечатления на сирийцев.
— Это продолжалось не более 15 минут, пару десятков взрывов, от которых пол ходил под ногами, — рассказывает учитель школы поселка Шайрат Абдалла Хасим, соседствующего с атакованной 7 апреля авиабазой. — Подумали, террористы прорвались к базе и пытаются ее захватить, но утром все узнали по телевизору.
— Первых раненых начали привозить к шести утра, — рассказали мне в местной больнице. — В основном у военных и у гражданских были ожоги и осколочные ранения. Всего через нашу больницу прошло десять человек. Позже их отвезли в клинику в Хомсе.
О погибших гражданских доктор ничего не слышал, хотя по сирийскому телевидению сообщили о девяти жертвах, среди которых — четверо детей. Официально, впрочем, эти цифры никто не подтверждал.
Огромная авиабаза раскинулась в долине в провинции Хомс недалеко от трассы, идущей на Дамаск. Ангары видно издалека, они, словно большие шатры в чистом поле, раскинутые парами на удалении друг от друга. С дороги не видно, сильно ли они повреждены, но, подъезжая ближе к КПП осознаешь, что твои ожидания вряд ли будут оправданы. И слава Богу. Мне приходилось видеть разрушенные натовской авиацией базы и воинские части. Снаружи может остаться красивый забор и КПП с работающими на электроприводе воротами. Но внутри — словно после землетрясения.
Странности я стал замечать, проехав тройной шлюз целенького пункта пропуска. Слева — разбитый склад ГСМ. Рядом с ним — точно такой же, не пострадавший. Раздолбанная
В штабе в сопровождение мне выделяют целого генерала. Он неплохо говорит
— Не понимаю, по какому принципу они выбирали цели, — удивляется он, пока мы едем вокруг всей базы.
Я вижу абсолютно целые ангары, в которых стоят
Выруливаем на взлетку и объезжаем пострадавшие ангары. Я насчитал их девять. Понять, где находились самолеты, а где — склады с вооружением можно только по разбросанным рядом боеприпасам. Сейчас на авиабазе — настоящий субботник. Сирийские военные собирают боеприпасы в аккуратные кучки — ракета к ракете, бомба к бомбе. Позже саперы утилизируют их, подрывая накладными зарядами.
Одна из рулежек, ведущая к очередному ангару, метров на двести усыпана камнями у кусками бетона. Рядом — вывернутое наизнанку рваное здание.
— Здесь рвануло 400 тонн взрывчатки, — говорит генерал. — Видишь вон ту вышку? Часового с нее взрывной волной унесло на несколько сотен метров. Еще двое бойцов после первых взрывов пытались спрятаться вон в том ангаре, где хранились авиационные ракеты. Но американская ракета попала и туда, разнеся их на куски.
Ногой он подкидывает кусок «Томагавка» —
— Меня разбудили после первых сообщений информагентств со словами «Соединенные Штаты ударили по Сирии», — рассказал он корреспонденту «КП». — Звучала цифра в 59 «Томагавков», я понимал, что для одного аэродрома этого больше чем достаточно. Я ожидал, что уничтожена будет
Ощущение некой показушности этого удара не покидали меня в Москве. Странный выбор цели — ведь это не самый крупный аэродром в Сирии, растерянный по дороге 36 «Томагавков» по два миллиона долларов каждый — а были ли они вообще? Если бы их сбили системы ПВО, будь то российские или сирийские, в ночном небе над морем или над сушей был бы «фейерверк» покруче, чем на китайский Новый год. А побывав на месте, я могу с уверенностью сказать, что 59 ракет до авиабазы «Шайрат» точно не долетели. Это видно по тем избирательным, минимальным разрушениям. В конце концов, потеря шести самолетов МиГ-23 не критичная для сирийских ВВС.
Зато Дональд Трамп поправил свои внутренние позиции, которые в последнее время активно расшатывались оппонентами. Даже главный ястреб МакКейн похвалил президента за решительность. И тот решил развивать успех, борясь за симпатии «партии войны». И отправил к Корейскому полуострову авианосную группу. Это ход похлеще, чем сомнительное разбазаривание «Томагавков» на 100 миллионов долларов. На этом фоне странная атака в Сирии быстро отойдет на второй план.