Областное правительство утвердило границы зон охраны «Городка чекистов» в Екатеринбурге

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

В объект культурного наследия входят четыре жилых дома, гостиница «Исеть», дом культуры имени Ф. Э. Дзержинского, детский сад, универмаг и столовая, расположенные на проспекте Ленина, 69. Принятие этого постановления позволит обеспечить сохранность объектов культурного наследия — яркого примера конструктивизма.

«Цель документа — обеспечить сохранность культурного объекта, наследия федерального значения «Комплекс зданий «Городок чекистов», возможность изучения, реставрации и визуальной доступности объекта. Документ предполагает установление системы зоны охраны, требований к градостроительным регламентам, режимам содержания и использований территорий зоны охраны объекта культурного наследия», — сообщили в департаменте информационной политики губернатора.

Как стало известно Накануне.RU от собственных источников в правительстве Свердловской области, границами зон охраны объекта стали постройки в квадрате улиц Луначарского, Первомайская, Кузнечная и проспекта Ленина.

В зоне «Городка чекистов» запрещается возводить объекты капитального и некапитального строительства, многоуровневые транспортные развязки, устанавливать вышки сотовой связи, прокладывать инженерные коммуникации, устанавливать крупные рекламные конструкции, а также вырубать ценные породы деревьев, кроме случаев санитарных рубок.

В охраняемой зоне можно проводить ремонт уже существующих объектов, строить подземные сооружения транспортной инфраструктуры, благоустраивать территорию, устанавливать уличную мебель и фонтаны.