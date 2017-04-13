Максим Решетников презентовал портал «Управляем вместе!»

По словам врио губернатора Пермского края Максима Решетникова, новый портал позволит раскрывать информацию о ходе реализации программы развития Пермского края, а также наладит взаимодействие между жителями региона и властями. У любого жителя Прикамья появится возможность оставить жалобу на недобросовестных подрядчиков, а также предложить новые объекты для благоустройства.

Пока сайт работает в тестовом режиме, сегодня там можно увидеть какие дороги планируется построить и отремонтировать в этом году (их на портале 335), а так же узнать о планах по благоустройству 800 дворов в крае.

Что касается дорог, то пока на портале отображены только региональные и муниципальные объекты, но в будущем планируется внести туда и федеральные.

По сути портал «Управляем вместе!» это карта региона, на которую нанесены объекты строительства, о каждом из них пользователь может получить исчерпывающую информацию: перечень проводимых работ, сроки их выполнения, даже ознакомиться с проектной документацией по объекту.

Планируется, что в дальнейшем можно будет смотреть фотографии процесса работ, кроме того помимо дорог и дворов на карту будут нанесены парки, многофункциональные центры, образовательные учреждения и больницы.

В скором времени на портале можно будет оставлять жалобы на некачественную или отсутствующую работу подрядчика на объекте.

Жители смогут оставлять жалобы в том случае, если заметят срыв сроков или нарушение технологии при выполнение работ. Срок рассмотрения таких обращений составит от 5 до 10 дней.

Через два месяца на портале будут проводиться голосование за объекты, которые по мнению пользователей необходимо благоустроить в 2018 году.

Регистрация позволит принять участие в голосовании, проголосовать также можно будет во время общественных слушаний.

Доступ к порталу «Управляем вместе!» уже открыт: permkrai.ru/control/.