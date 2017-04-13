Казахстан ждет от ЕС упрощения визового режима — МИД РК

Среди прочего, Абдрахманов поднял вопрос «дальнейшего расширения человеческих контактов» между РК и ЕС.



Министр подчеркнул: со своей стороны Казахстан идет на серьезные шаги. Так, с начала 2017 года действует безвизовый режим для посещения Казахстана гражданами стран ОЭСР и ЕС по всем видам паспортов до 30 дней. Предпринимаются и иные меры по облегчению приезда в нашу страну зарубежных инвесторов, деловых делегаций и туристов.

Как отметил министр, Казахстан повышает стандарты контроля в сфере документирования граждан, «как государство не представляет риск миграции». Поэтому наша республика рассчитывает на встречное движение с европейской стороны по облегчению визового режима, заявил Абдрахманов.

Это будет соответствовать договоренностям, закрепленным в Соглашении о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС).

К слову, стороны согласились, что скорейшее полное вступление СРПС в силу отвечает интересам всех заинтересованных сторон. Представителями двух стран решено продолжить активную работу по ускорению ратификации этого документа.