Борис Дубровский в Озерске посетил трубную компанию
Губернатор Борис Дубровский посетил потенциального резидента ТОСЭР — предприятие «Озёрская трубная компания».
Губернатор Борис Дубровский посетил потенциального резидента ТОСЭР — предприятие «Озёрская трубная компания».
Об этом Накануне.RU сообщили в
Борис Дубровский ознакомился с производственным процессом изготовления защитных гидроизоляционых оболочек из полиэтилена для труб, применяемых в нефтегазовой отрасли и сфере ЖКХ. Компания поставляюет свою продукцию в Челябинскую, Свердловскую, Тюменскую, Омскую, Новосибирскую области, республики Башкортостан и Татарстан.
«Для нас важно, чтобы Озёрск получил статус территории опережающего
В настоящий момент предприятие планирует реализовать проект импортозамещающего производства модифицированного полиэтилена и полимерных композиций для кабельной и трубной отраслей промышленности. Ориентировочная стоимость проекта — 74 млн рублей.