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15:36 (мск), источник: Nakanune.ru

Борис Дубровский в Озерске посетил трубную компанию

Губернатор Борис Дубровский посетил потенциального резидента ТОСЭР — предприятие «Озёрская трубная компания».

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе главы региона.

Борис Дубровский ознакомился с производственным процессом изготовления защитных гидроизоляционых оболочек из полиэтилена для труб, применяемых в нефтегазовой отрасли и сфере ЖКХ. Компания поставляюет свою продукцию в Челябинскую, Свердловскую, Тюменскую, Омскую, Новосибирскую области, республики Башкортостан и Татарстан.

«Для нас важно, чтобы Озёрск получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Сформирован пул инвесторов, есть идеи, что делать. Все инвестпроекты высокотехнологичные, нацелены на импортозамещение и создание продукции, не имеющей зарубежных аналогов. Это создаст прочную базу для формирования в Озёрске современных конкурентоспособных производств», — отметл губернатор.

В настоящий момент предприятие планирует реализовать проект импортозамещающего производства модифицированного полиэтилена и полимерных композиций для кабельной и трубной отраслей промышленности. Ориентировочная стоимость проекта — 74 млн рублей.

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