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17:00 (мск), источник: Интерфакс

Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект о сносе московских хрущевок

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Комитет Госдумы по транспорту и строительству на заседании в четверг рекомендовал принять в первом чтении законопроект о сносе столичных хрущевок и вынести его на первое чтение 20 апреля.

Источник: РИА "Новости"
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Переселяемые в рамках реновации жилого фонда Москвы жители получат без доплаты равнозначное, но более благоустроенное жилье, следует из проекта закона. Ранее в Госдуме состоялось обсуждение этой законодательной инициативы с участием мэра Москвы Сергея Собянина.

«Строительство домов предполагается из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью, возможностью внутренних перепланировок, с полной отделкой, с соблюдением современных стандартов по приспособлению домов для маломобильных групп населения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Предполагается обустройство территорий, обеспечение необходимыми объектами инфраструктуры.

Оговорено, что переселение будет производиться без доплаты в равнозначное жилье.

То есть в благоустроенные жилые помещения, количество комнат которых будет соответствовать количеству комнат в освобождаемом жилом помещении, а жилая и общая площадь которых будет не меньше соответственной жилой и общей площади освобождаемого жилого помещения.
Сопроводительные материалы законопроекта о сносе столичных хрущевок
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Авторы законопроекта уверяют, что с учетом конструктивных особенностей современных квартир переселяемые граждане получат большую площадь, увеличится в новых домах и площадь помещений общего пользования. «В целом, по рыночной оценке, увеличение стоимости предоставляемых жилых квартир по сравнению со стоимостью освобождаемых квартир может составить до 35%», — говорится в пояснительной записке.

Авторы обещают, что переселение будет осуществляться в тот же или соседний район проживания. «Вне района проживания, но в границах административного округа равнозначное помещение может быть предоставлено в случае, если сносимый многоквартирный дом расположен в Центральном, Зеленоградском, Троицком или Новомосковском административном округе», — отмечается в пояснительной записке. Согласно приведенным данным, в Москве общая площадь домов устаревшего жилищного фонда составляет 25 млн кв. метров; там проживают около 1,6 млн граждан.

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