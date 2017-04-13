Профильный комитет Госдумы поддержал законопроект о сносе московских хрущевок

«Квартира, дача, машина»: как выглядели новые хрущевки 50 лет назад

Переселяемые в рамках реновации жилого фонда Москвы жители получат без доплаты равнозначное, но более благоустроенное жилье, следует из проекта закона. Ранее в Госдуме состоялось обсуждение этой законодательной инициативы с участием мэра Москвы Сергея Собянина.

«Строительство домов предполагается из монолита или современных панельных конструкций с высокой энергоэффективностью, возможностью внутренних перепланировок, с полной отделкой, с соблюдением современных стандартов по приспособлению домов для маломобильных групп населения», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Предполагается обустройство территорий, обеспечение необходимыми объектами инфраструктуры.

Оговорено, что переселение будет производиться без доплаты в равнозначное жилье.