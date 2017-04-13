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15:51 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Губернатор: Озерску необходим статус ТОСЭР

ОЗЕРСК, 13 апреля, РИА ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил «Озерскую трубную компанию». Руководители завода планируют создать предприятие-резидент ТОСЭР в Озерске.

Как сообщили «ФедералПресс» в пресс-службе губернатора, визит на предприятие состоялся в рамках рабочей поездки Дубровского в Озерск.

На заводе глава региона ознакомился с технологиями создания защитных гидроизоляционых оболочек из полиэтилена для труб, применяемых в нефтегазовой отрасли и сфере ЖКХ.

Борис Дубровский положительно оценил перспективы развития «Озерской трубной компании». По его словам, для всего региона важно, чтобы Озерск получил статус территории опережающего социально-экономического развития.

«Для нас важно, чтобы Озерск получил статус территории опережающего социально-экономического развития. Сформирован пул инвесторов, есть идеи, что делать. Все инвестпроекты высокотехнологичные, нацелены на импортозамещение и создание продукции, не имеющей зарубежных аналогов», — пояснил губернатор.

По словам директора «Озерской трубной компании» Фарида Хисамова, в ближайшее время компания хочет увеличить штат сотрудников и проиндексировать уровень зарплат на 15−20%.

Заявку Озерска на создание ТОСЭР сейчас согласовывают в министерстве юстиции.

Статус резидента такой территории позволит заявившимся компаниям-инвесторам получать льготы по налогам на прибыль, имущество организаций, добычу полезных ископаемых и земельному налогу, а также снизить страховые выплаты в государственные внебюджетные фонды.

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