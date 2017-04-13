Губернатор: Озерску необходим статус ТОСЭР
ОЗЕРСК, 13 апреля, РИА ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил «Озерскую трубную компанию». Руководители завода планируют создать
ОЗЕРСК, 13 апреля, РИА ФедералПресс. Губернатор Челябинской области Борис Дубровский посетил «Озерскую трубную компанию». Руководители завода планируют создать
Как сообщили «ФедералПресс» в
На заводе глава региона ознакомился с технологиями создания защитных гидроизоляционых оболочек из полиэтилена для труб, применяемых в нефтегазовой отрасли и сфере ЖКХ.
Борис Дубровский положительно оценил перспективы развития «Озерской трубной компании». По его словам, для всего региона важно, чтобы Озерск получил статус территории опережающего
«Для нас важно, чтобы Озерск получил статус территории опережающего
По словам директора «Озерской трубной компании» Фарида Хисамова, в ближайшее время компания хочет увеличить штат сотрудников и проиндексировать уровень зарплат на 15−20%.
Заявку Озерска на создание ТОСЭР сейчас согласовывают в министерстве юстиции.
Статус резидента такой территории позволит заявившимся