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16:28 (мск), источник: "Российская газета"

На Дону отстраненный от должности чиновник остался на прежнем месте

В городе Новочеркасске Ростовской области суд отстранил от должности главу департамента строительства в связи с делом о нарушениях при покупке квартир для 26 сирот. Такая мера принята, чтобы на время следствия чиновник не мог подтасовать бумаги или каким-то иным образом повлиять на ход расследования. Но администрация города восстановила его, просто поменяв юридическую форму департамента. И сейчас чиновник вновь сидит в своем кресле, с теми же подчиненными, а в работе «нового» учреждения используются те же документы, которые являются предметом уголовного дела.

Скандал с «сиротскими» квартирами разразился еще в сентябре 2014 года, когда администрация Новочеркасска поселила 26 детей не в новом благоустроенном доме, как положено по закону, а в здании бывшей колхозной столовой 1964 года постройки. То есть зданию уже полвека, и оно даже в советские годы не было жилым. Предприниматель, выигравший конкурс (он, кстати, был единственным участником торгов), просто поделил помещение на нужное число квартир тонкими перегородками и прямо в таком виде продал его городу, а чиновники передали детям. Без газового отопления, с совмещенной кухней, без положенных пожарных и аварийных выходов. Когда через месяц наступили холода и хлипкий дом закономерно начал промерзать и покрываться плесенью, сироты обратились в администрацию за помощью. Но не получили ее. Тогда они попросили помощи у местного адвоката Леонида Новикова. Юрист с ходу нашел десятки грубейших нарушений законодательства (статья «Барак обмана» «РГ» N6882 (14) от 25 января 2016 года). Но несмотря на это, администрация свою вину признавать отказывалась: по словам чиновников, дом перед конкурсом был отремонтирован, а потому может считаться новым. Особо строптивых детей-сирот, которые не захотели переезжать в свои «квартиры», чиновники даже попытались вселить насильно, через суд.

Тем не менее после публикации в «РГ» дело приобрело совершенно иной оборот. В прошлом году директору муниципального казенного учреждения Департамент строительства и городского развития Новочеркасска (МКУ ДСИГР) Геннадию Зацепилову было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Обвинения были предъявлены и другим чиновникам. Зацепилова отстранили от должности.

Однако перед самым новым годом по решению городской Думы был создан департамент строительства и городского развития администрации Новочеркасска (ДСИГР) и господин Зацепилов был назначен его директором.

— Сейчас МКУ ДСИГР находится в стадии ликвидации, а совершенно аналогичную деятельность осуществляет ДСИГР. Новый департамент расположен по тому же адресу, что и старый. Его работники в полном составе — это бывшие работники МКУ ДСИГР — располагаются на прежних рабочих местах, используют все бумаги «старой» организации. В том числе периода 2014 — 2017 годов. То есть документы, являющиеся предметом уголовного дела, — рассказывает Леонид Новиков.

На недавнем заседании городской Думы депутаты поинтересовались у руководства города, насколько правильно с моральной точки зрения, несмотря на предписание правоохранителей и вопреки духу закона, ставить подследственного на тот же пост.

На что первый заместитель главы города Леонтий Сляднев ответил, что с точки зрения закона чиновник может продолжить работу в администрации, а моральные аспекты он обсуждать не намерен.

Сейчас адвокат написал заявление в прокуратуру Новочеркасска с просьбой все-таки отстранить Зацепилова и привлечь его по статье «Неисполнение приговора суда».

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