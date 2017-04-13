Алиханов — Медведеву: Мы сняли все разногласия по поправкам в закон о калининградской ОЭЗ

— По поручению президента ведем окончательную доработку по новым поправкам в закон об особой экономической зоне. У вице-премьера Дмитрия Козака было совещание, все разногласия сняли. Надеюсь, что Минэкономразвития до конца недели всё внесет в главное правовое управление президента, и надеюсь, что с 2018 года этот закон уже заработает, — сказал Алиханов.

В конце декабря 2016 года Антон Алиханов и Дмитрий Медведев обсудили инициативы, которые вошли в проект поправок в закон об особой экономической зоне Калининградской области. Документ предусматривает формирование модели опережающего социально-экономического развития.

Ранее врио губернатора Антон Алиханов заявлял, что региональные власти предлагают продлить существование особой экономической зоны в Калининградской области до 2095 года.

«По нашим предложениям, которые поддержал президент, мы сейчас работаем над новым законом, как мы его называем. Но на самом деле это такой пакет поправок в существующий наш закон, который продлит существование особой экономической зоны до 2095 года», — заявил глава региона.

По мнению Алиханова, в Калининградской области можно использовать ряд изменений, которые уже действуют на территориях опережающего развития в других субъектах РФ. В частности, это льготы на НДС и «квазибезвизовый режим».