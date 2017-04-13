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17:08 (мск), источник: Калининград.Ru

Горсовет предложил присвоить звание «Почётный гражданин области» Владимиру Егорову

Депутаты Горсовета обратились к главе региона Антону Алиханову с просьбой присвоить Владимиру Егорову звание «Почётный гражданин Калининградской области».

Представленные документы врио губернатора должен рассмотреть в ближайшее время. Отметим, что ранее депутаты Горсовета ходатайствовали о присвоение почётного звания космонавту Алексею Леонову, который его впоследствии получил.

Владимир Егоров с 2000 до 2005 года был губернатором Калининградской области. До этого в течение девяти лет командовал Балтийским флотом. Является почётным жителем города.

Звание «Почётный гражданин Калининградской области» является высшей наградой региона и присваивается за исключительные заслуги перед субъектом и его жителями. Присваивается не более чем одному кандидату с 2007 года.

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