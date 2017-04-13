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15:56 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Савченко создала новую партию — СМИ

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Внефракционный депутат Верховной Рады Надежда Савченко создала партию «Общественно-политическая платформа Надежды Савченко», сообщает «Страна» со ссылкой на источник, близкий к руководству новой политической силы.

Источник: "РИА Новости" Украина

Первый съезд политсилы состоялся в четверг в отеле «Казацкий» в центре Киева.

Савченко избрали главой партии.

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В конце декабря 2016 года Надежда Савченко объявила о создании движения «РУНА», целью которой было заявлено построение в Украине децентрализованного унитарного государства. Нардеп тогда заявляла, что организация не будет политической. Позже она передумала и добавила, что «РУНА» со временем станет политической.

В феврале текущего года «РУНА» заявила о решении прекратить сотрудничество с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко из-за «разногласий в видении базовых идеологических и структурно-организационных основ, которые имели место во время совместной системной работы».

Сегодняшнее утро у Надежды Савченко началось с ДТП. Авария произошла на Троещине, и, как выяснилось позже, за рулем автомобиля была ее сестра Вера. Она сбила пожилую женщину. По данным интернет-пользователей, пенсионерка отделалась «вывихом ноги». Судя по фото, сестры общались с ней, Надежда помогла ей подняться. На место ДТП выезжали патрульные и медики.

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