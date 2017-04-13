Савченко создала новую партию — СМИ

В конце декабря 2016 года Надежда Савченко объявила о создании движения «РУНА», целью которой было заявлено построение в Украине децентрализованного унитарного государства. Нардеп тогда заявляла, что организация не будет политической. Позже она передумала и добавила, что «РУНА» со временем станет политической.

В феврале текущего года «РУНА» заявила о решении прекратить сотрудничество с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко из-за «разногласий в видении базовых идеологических и структурно-организационных основ, которые имели место во время совместной системной работы».