Савченко создала новую партию — СМИ

Первый съезд политсилы состоялся в четверг в отеле «Казацкий» в центре Киева.
Савченко избрали главой партии.
В конце декабря 2016 года Надежда Савченко объявила о создании движения «РУНА», целью которой было заявлено построение в Украине децентрализованного унитарного государства. Нардеп тогда заявляла, что организация не будет политической. Позже она передумала и добавила, что «РУНА» со временем станет политической.
В феврале текущего года «РУНА» заявила о решении прекратить сотрудничество с депутатом Верховной Рады Надеждой Савченко из-за «разногласий в видении базовых идеологических и структурно-организационных основ, которые имели место во время совместной системной работы».
Сегодняшнее утро у Надежды Савченко началось с ДТП. Авария произошла на Троещине, и, как выяснилось позже, за рулем автомобиля была ее сестра Вера. Она сбила пожилую женщину. По данным интернет-пользователей, пенсионерка отделалась «вывихом ноги». Судя по фото, сестры общались с ней, Надежда помогла ей подняться. На место ДТП выезжали патрульные и медики.