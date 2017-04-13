Возглавляемая США коалиция опровергла удары по складу химоружия в Сирии

Коалиция не проводила авиаударов в этом районе в указанное время. Сирийские обвинения некорректны и похожи на преднамеренную дезинформацию.
Джон ДорианПолковник ВВС США
Ранее сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на Генштаб ВС Сирии сообщило, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по складу химоружия боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре, который привел к гибели нескольких сотен человек от отравления.
По данным сирийских военных, удар был нанесен между 17:30 и 17:50 в среду, 12 апреля. После авиаудара на месте склада образовалось белое, а затем желтое облако, что свидетельствует о нахождении на складе химоружия, заявили в Генштабе.
Это также является доказательством того, что у боевиков запрещенных в России организаций ИГ и «Фронт ан-Нусра» есть химоружие, утверждают сирийские военные.
В Минобороны России заявили, что не располагают информацией, которая подтвердила бы заявление сирийских военных. Для мониторинга обстановки российские военные направили в Дейр-эз-Зор беспилотники, заявили в военном ведомстве, передает ТАСС.