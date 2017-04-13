Возглавляемая США коалиция опровергла удары по складу химоружия в Сирии

Коалиция не проводила авиаударов в этом районе в указанное время. Сирийские обвинения некорректны и похожи на преднамеренную дезинформацию.

Ранее сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на Генштаб ВС Сирии сообщило, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по складу химоружия боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре, который привел к гибели нескольких сотен человек от отравления.