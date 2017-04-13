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16:25 (мск), источник: РБК

Возглавляемая США коалиция опровергла удары по складу химоружия в Сирии

Возглавляемая США коалиция по борьбе с «Исламским государством» (запрещена в России) в Сирии ответила на сообщение сирийской армии, в котором утверждается, что коалиция нанесла авиаудар по складу химоружия террористов, в результате чего погибли сотни человек. Об этом сообщает Reuters.

Коалиция не проводила авиаударов в этом районе в указанное время. Сирийские обвинения некорректны и похожи на преднамеренную дезинформацию.
Джон Дориан
Полковник ВВС США
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При ударе коалиции по складу ИГ* с химоружием в Сирии погибли сотни человек

Ранее сирийское государственное агентство SANA со ссылкой на Генштаб ВС Сирии сообщило, что международная коалиция во главе с США нанесла авиаудар по складу химоружия боевиков ИГ в Дейр-эз-Зоре, который привел к гибели нескольких сотен человек от отравления.

По данным сирийских военных, удар был нанесен между 17:30 и 17:50 в среду, 12 апреля. После авиаудара на месте склада образовалось белое, а затем желтое облако, что свидетельствует о нахождении на складе химоружия, заявили в Генштабе.

Это также является доказательством того, что у боевиков запрещенных в России организаций ИГ и «Фронт ан-Нусра» есть химоружие, утверждают сирийские военные. ​

В Минобороны России заявили, что не располагают информацией, которая подтвердила бы заявление сирийских военных. Для мониторинга обстановки российские военные направили в Дейр-эз-Зор беспилотники, заявили в военном ведомстве, передает ТАСС.

Комментарии
11
Андрей Гончаров
Что значит "даже"? Мнение наших военных основополагающие. Доказательства, думаю, появятся. А что тогда? Ждать извинения от США? Прям, разбегутся они. Для коалиции в порядке вещей - нагадить и это место розами засыпать.
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Чиж
Может нам пора самим действовать, не оглядываясь на старушек у подъезда! Сделать точечный удар,"например" по свастике в украине. Попищат на той жопе и сядут,заткнутся навсегда! Сразу выполнят все соглашения,
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А Б
Даже МО РФ не подтвердило заявление сирийских военных об ударах по складу химоружия в Сирии. Это говорит о том, что коалиция во главе с США действительно не наносила этого удара. В итоге данную информацию следует понимать так, что РФ не хочет ассоциировать себя с действиями армии Сирии, что может говорить об изменении подхода РФ к вопросу о поддержке режима Асада.
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