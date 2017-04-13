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17:24 (мск), источник: НИА Самара

Михаил Бабич в Самаре ознакомился с ходом строительства и реконструкции объектов к ЧМ-2018

13 апреля 2017 года в рамках президентского контроля за подготовкой к проведению в России Чемпионата мира по футболу FIFA в 2018 году полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич посетил ряд строящихся и реконструируемых объектов спортивной и дорожно-транспортной инфраструктуры в Самаре.

Полпред в сопровождении губернатора Николая Меркушкина проинспектировал реализацию мероприятий по реконструкции и модернизации международного аэропорта «Курумоч», осмотрел участок дороги «Волжский — аэропорт «Курумоч», дорожные развязки и мостовые сооружения реконструируемого Московского шоссе на участке от пр. Кирова до АЗС № 115 «Роснефть», а также оценил ход работ на строящемся стадионе «Самара Арена» и набережной р. Волга.

Модернизация международного аэропорта «Курумоч» предусматривает реконструкцию искусственной взлетно-посадочной полосы с водосточно-дренажной системой и оснащением светосигнальным, радиотехническим и метеооборудованием,
реконструкцию перрона и рулёжных дорожек, строительство очистных сооружений, трёх аварийно-спасательных станций, патрульной дороги, переустройство магистрального газопровода.

Как пояснил полпреду Президента представитель компании-подрядчика, сейчас ведутся работы по завершению строительства второй взлетно-посадочной полосы. Планируется, что уже летом начнется ее «облет». Также летом будут завершены работы на восточном перроне аэродрома.

«Серьезных проблем для функционирования аэропорта из-за работ нет?» — поинтересовался Михаил Бабич. Полпреду сообщили, что возможны незначительные изменения в расписании рейсов.

Кроме того, Михаил Бабич и Николай Меркушкин посетили площадку, где возводится новая аварийно-спасательная станция, которая будет отвечать за безопасность второй взлетно-посадочной полосы. После завершения реконструкции аэродром будет допущен к эксплуатации воздушных судов типа ИЛ-96- 300, Б-747- 400 (с ограничением по взлётной массе) и других
воздушных судов классом ниже. Здесь полпреду Президента России доложили, что работы на объекте выполнены на 75%.

Далее Михаил Бабич ознакомился с ходом реконструкции дороги «Волжский — аэропорт «Курумоч» и Московского шоссе. Первая дорога создаст новые условия для подъезда к аэропорту, также будут выполнены требования ФИФА о максимальной
продолжительности пути от аэропорта к стадиону в течение 40 минут. Московское шоссе после реконструкции будет представлять собой новую десятиполосную дорогу, протяженностью 9,2 км с двумя тоннелями по 445 м и 554 м. На сегодняшний момент степень выполнения работ дороги «Волжский — аэропорт «Курумоч» составляет 58%.

Михаил Бабич уточнил, какой рост пассажиропотока планируется после ввода дороги в эксплуатацию, а также поинтересовался судьбой действующей дороги.

«Ожидаем рост пассажиропотока в четыре раза, до 22 тыс. автомобилей в сутки. Что касается старой дороги, то она будет использоваться как резервная. Кроме того, часть ее будет отдана под парковочные места», — пояснил Николай Меркушкин.

Общая готовность Московского шоссе составляет 46%. С 12 апреля работы по реконструкции Московского шоссе переведены в круглосуточный режим. Это стало возможным после установления плюсовой температуры воздуха в ночное время.

Также полпред ознакомился с ходом строительства основного объекта к мундиалю 2018 года — стадиона «Самара Арена». Стоимость проекта составляет почти 17,7 млрд. рублей. Стадион будет вмещать 45 тысяч зрителей. Плановый срок окончания всех работ — декабрь 2017 года.

Михаил Бабич осмотрел трибуны главной спортивной арены губернии, подтрибунные помещения, поднялся на самую верхнюю точку стадиона. Полпреду был представлен и план благоустройства территории вокруг спортивного комплекса.

Николай Меркушкин пояснил, что этот план включает в себя не только облагораживание территории вокруг стадиона и транспортных путей к нему. «Вокруг стадиона будет сформирован целый спортивный кластер, который включит в себя
ледовую арену, велотрек, центр водных видов спорта. К этим работам мы приступим уже после чемпионата мира», — рассказал глава региона.

Поездка Михаила Бабича по объектам транспортной и спортивной инфраструктуры Самары завершилась посещением набережной р. Волга. Здесь еще в период 2011—2015 гг. в рамках реконструкции и благоустройства были проведены работы по замене покрытия проездов и тротуаров, освещения, устройству газонов и автоматической поливной системы. Сейчас реконструкция набережной р. Волга ведется от ул. Осипенко до Силикатного оврага (включая бульвар и ул. Лесная) за счет средств регионального и местного бюджетов. Общая стоимость данных работ оценивается в размере 589,8 млн. рублей.

В последующем в рамках президентского контроля за подготовкой к проведению Чемпионата мира по футболу 2018 года Михаил Бабич намерен ознакомиться с ходом строительства объектов спортивной и транспортной инфраструктуры в других городах округа, принимающих матчи крупнейшего международного спортивного турнира, сообщает пресс-служба ГФИ по Самарской области.

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