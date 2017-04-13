Сотрудники мэрии Краснодара ответят за аварию, в которой пострадал ребенок
В отношении чиновников администрации Краснодара, не выполнивших поручение об установке светофора возле школы № 71, будут приняты кадровые решения.
В отношении чиновников администрации Краснодара, не выполнивших поручение об установке светофора возле школы № 71, будут приняты кадровые решения.
Авария на нерегулируемом перекрестке в Московском микрорайоне Краснодара произошла в среду, 13 апреля. Здесь автомобиль сбил первоклассницу, девочка получила ушибы и была госпитализирована. Обстоятельства ДТП выясняются.
В ситуации вокруг этой аварии поручил разобраться губернатор региона. Год назад по просьбе жителей он давал поручение городским службам обеспечить безопасный переход на перекрестке в районе средней школы № 71, сообщает
— Если люди, которые не выполнили поручение, еще работают в мэрии, сделайте все, чтобы они там не работали, — дал указание губернатор мэру Краснодара.