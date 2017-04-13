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16:34 (мск), источник: Югополис

Сотрудники мэрии Краснодара ответят за аварию, в которой пострадал ребенок

В отношении чиновников администрации Краснодара, не выполнивших поручение об установке светофора возле школы № 71, будут приняты кадровые решения.

Авария на нерегулируемом перекрестке в Московском микрорайоне Краснодара произошла в среду, 13 апреля. Здесь автомобиль сбил первоклассницу, девочка получила ушибы и была госпитализирована. Обстоятельства ДТП выясняются.

В ситуации вокруг этой аварии поручил разобраться губернатор региона. Год назад по просьбе жителей он давал поручение городским службам обеспечить безопасный переход на перекрестке в районе средней школы № 71, сообщает пресс-служба краевой администрации. Здесь выполнили работы по строительству тротуара, оборудовали наземный пешеходный переход. Однако для безопасности детей этого оказалось недостаточно. Светофор на перекрестке так и не появился.

— Если люди, которые не выполнили поручение, еще работают в мэрии, сделайте все, чтобы они там не работали, — дал указание губернатор мэру Краснодара.

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