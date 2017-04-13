В Кабмине заявили, что цены на некоторые лекарства в аптеках снизились втрое

Благодаря программе «Доступные лекарства» цены на некоторые препараты даже в тех аптеках, которые не участвуют в правительственной программе, снизились втрое. Как сообщила пресс-служба секретариата Кабинета министров, об этом сегодня во время селекторного совещания по внедрению правительственной программы обеспечения доступности лекарств сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«После введения правительственной программы “Доступные лекарства” цена на лекарства в обычных аптеках по тех наименованиях, которые мы утвердили, очень существенно снизилась. Мы видим, что по некоторых препаратах, которые принимают участие в правительственной программе, уменьшение цены произошло втрое», — заявил он.

По его словам, это означает, что люди даже не по рецептам смогут приобрести необходимые препараты по значительно более низкой цене, чем была еще несколько месяцев назад.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Украине стартовала программа «Доступные лекарства» по возмещению стоимости медпрепаратов (реимбурсации). Речь идет о введении механизма возмещения стоимости лекарств во время амбулаторного лечения лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа, бронхиальной астмой путем установки оптово-отпускных цен на эти препараты, которые рассчитываются как медиана референтных цен на такие же препараты в утвержденных референтных странах.

Участие аптек в программе возмещение стоимости лекарственных средств происходит исключительно на добровольных началах. Минздрав Украины призывает представителей бизнеса присоединиться к программе реимбурсации. По состоянию на апрель в программе «Доступные лекарства» принимают участие более 2 тыс. аптек.