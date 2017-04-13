Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Билан и Меладзе поссорились в детском «Голосе»
Украина отказывается от всех законов СССР
Высочайший небоскреб Европы достроят в Москве уже летом
Рожденная в поезде девочка получит два свидетельства о рождении
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
Угадай легенду: тест по случаю Всемирного Дня рок-н-ролла13 апреля мир отмечает День рок-н-ролла. По этому случаю предлагаем вам пройти викторину на знание известных артистов и заодно послушать хорошую музыку.
Готовимся к Пасхе: 5 необычных идей
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
СМИ: 35-летняя Анна Курникова показала фигуру в бикини
Путин объяснил, почему США и Запад против РФ
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
"Признаюсь, я ослеплен": Шаляпин влюбился в богатую американку
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
8В США начались испытания самого дорогого авианосца в истории
12США нанесли ракетный удар по Сирии
10Уйгурская проблема Китая
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
18:11 (мск), источник: УНИАН

В Кабмине заявили, что цены на некоторые лекарства в аптеках снизились втрое

По словам вице-премьера Розенко, некоторые препараты можно приобрести значительно дешевле и без рецепта.

Источник: УНИАН

Благодаря программе «Доступные лекарства» цены на некоторые препараты даже в тех аптеках, которые не участвуют в правительственной программе, снизились втрое. Как сообщила пресс-служба секретариата Кабинета министров, об этом сегодня во время селекторного совещания по внедрению правительственной программы обеспечения доступности лекарств сообщил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

Читайте также
Украинцы определили виновных в своей бедности. Комментарий социолога

«После введения правительственной программы “Доступные лекарства” цена на лекарства в обычных аптеках по тех наименованиях, которые мы утвердили, очень существенно снизилась. Мы видим, что по некоторых препаратах, которые принимают участие в правительственной программе, уменьшение цены произошло втрое», — заявил он.

По его словам, это означает, что люди даже не по рецептам смогут приобрести необходимые препараты по значительно более низкой цене, чем была еще несколько месяцев назад.

Как сообщал УНИАН, с 1 апреля в Украине стартовала программа «Доступные лекарства» по возмещению стоимости медпрепаратов (реимбурсации). Речь идет о введении механизма возмещения стоимости лекарств во время амбулаторного лечения лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом II типа, бронхиальной астмой путем установки оптово-отпускных цен на эти препараты, которые рассчитываются как медиана референтных цен на такие же препараты в утвержденных референтных странах.

Участие аптек в программе возмещение стоимости лекарственных средств происходит исключительно на добровольных началах. Минздрав Украины призывает представителей бизнеса присоединиться к программе реимбурсации. По состоянию на апрель в программе «Доступные лекарства» принимают участие более 2 тыс. аптек.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что благодаря программе «Доступные лекарства» цены на ряд препаратов уже снижены на 20−50%.

Комментарии
1
Александр
Ну хоть одно название напишите Пурген снизился на 20 копеек А остальные растут каждый день
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Georgian Airways спустя четыре года возобновила полеты из Тбилиси в Киев
США признались в авиаударе по союзникам в Сирии
Кремль поддержал выступление Сафронкова на заседании Совбеза ООН
Первый канал отказался показывать «Евровидение»
Трамп собирается добывать полезные ископаемые на Луне
В ГД внесен законопроект об отмене дня тишины перед выборами
Минимальная цена за бутылку водки будет увеличена до 205 рублей
Минфин предложит правительству план регулирования биткоина
Спорт
Карасев сохранил Европу для России. Анонс четвертьфиналов В четверг, 13 апреля, состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы по футболу. Российский арбитр Сергей Карасев рассудит поединок «Аякс» — «Шальке»
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Как красиво оформить нишу в интерьере
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Аренда «однушек» в России в мае подешевела
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери Теперь у Виктории появилась возможность выпускать под брендом «Харпер Бэкхем» косметику, игрушки и одежду, а сама Харпер, если захочет, сможет сделать карьеру в шоу-бизнесе.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь