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16:37 (мск), источник: Интерфакс

Асад назвал фабрикацией сообщения о химатаке в Сирии

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что сообщения о якобы имевшей место химатаке в сирийском Иблиде, являются «стопроцентной фабрикацией».

Источник: AP 2017

«Определенно, 100% для нас, это фабрикация. У нас складывается впечатление, что Запад, в особенности, США, находятся в тесном сотрудничестве с террористами», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала France 24.

«Они сфабриковали всю эту историю, чтобы иметь повод для атаки», — добавил Асад.

Химатака и ракетный удар США

Фоторепортаж
Химическая атака в сирийской провинции Идлиб

4 апреля СМИ сообщили, что в городе Хан-Шейхун в сирийской провинции Идлиб были применены боеприпасы с отравляющими веществами, в результате чего погибли, по разным данным, около 100 человек, ранены десятки человек. США и их союзники обвинили в ударе президента Сирии Башара Асада, однако Дамаск категорически отверг это обвинение.

7 апреля США нанесли ракетами «Томагавк» удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Целью ракетного удара был аэродром, с которого, как считают американские власти, вылетели самолеты, совершившие химатаку в Идлибе.

В среду, 12 апреля, президент РФ Владимир Путин назвал две версии​ произошедшего. По одной, это была постановка и провокация, направленная на то, чтобы обвинить в применении химоружия режим президента Сирии Башара Асада. По второй, как заявил российский президент, сирийская авиация нанесла удар, который попал в подпольный цех террористов по производству отравляющих веществ.

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