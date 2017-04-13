Асад назвал фабрикацией сообщения о химатаке в Сирии
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что сообщения о якобы имевшей место химатаке в сирийском Иблиде, являются «стопроцентной фабрикацией».
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU — Президент Сирии Башар Асад заявил в четверг, что сообщения о якобы имевшей место химатаке в сирийском Иблиде, являются «стопроцентной фабрикацией».
«Определенно, 100% для нас, это фабрикация. У нас складывается впечатление, что Запад, в особенности, США, находятся в тесном сотрудничестве с террористами», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала France 24.
«Они сфабриковали всю эту историю, чтобы иметь повод для атаки», — добавил Асад.
Химатака и ракетный удар США
4 апреля СМИ сообщили, что в городе
7 апреля США нанесли ракетами «Томагавк» удар по аэродрому Шайрат в сирийской провинции Хомс. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. Целью ракетного удара был аэродром, с которого, как считают американские власти, вылетели самолеты, совершившие химатаку в Идлибе.
В среду, 12 апреля, президент РФ Владимир Путин назвал две версии произошедшего. По одной, это была постановка и провокация, направленная на то, чтобы обвинить в применении химоружия режим президента Сирии Башара Асада. По второй, как заявил российский президент, сирийская авиация нанесла удар, который попал в подпольный цех террористов по производству отравляющих веществ.