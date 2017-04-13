Беларусь заплатила газовый долг Газпрому

МИНСК, 13 апр — Sputnik. Беларусь погасила просроченную задолженность перед «Газпромом» за поставки газа в 2016—2017 годах в полном объеме, говорится в сообщении российского газового холдинга.

«Белорусская сторона в полном объеме, в сумме 726,2 миллионов долларов, погасила просроченную дебиторскую задолженность перед “Газпромом” за поставки российского газа в 2016—2017 годах», — отмечает компания.