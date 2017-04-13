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17:22 (мск), источник: ТАСС

Силы коалиции во главе с США по ошибке уничтожили в Сирии 18 бойцов оппозиции

ВАШИНГТОН, 13 апреля. /ТАСС/. Удар был нанесен по просьбе партнерских вооруженных сил, которые указали, где находится цель, определенная как боевая позиция ИГ, сообщили в пресс-службе Пентагона.

Источник: ИТАР-ТАСС

Силы контртеррористической коалиции во главе с США по ошибке уничтожили в Сирии 18 человек из отряда умеренной оппозиции. Как сообщили в пресс-службе Пентагона, инцидент произошел 11 апреля в районе к югу от города Табка.

«Удар был нанесен по просьбе партнерских вооруженных сил, которые указали, где находится эта цель, определенная как боевая позиция группировки “Исламское государство” (запрещена в России)», — сообщили в американском военном ведомстве. По его данным, в действительности цель оказалась передовой позицией отряда вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии».

Комментарии
1
Оксана Поддубная
Бьют своих высокоточным оружием, чтобы чужие боялись..))
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