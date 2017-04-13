Силы коалиции во главе с США по ошибке уничтожили в Сирии 18 бойцов оппозиции

Силы контртеррористической коалиции во главе с США по ошибке уничтожили в Сирии 18 человек из отряда умеренной оппозиции. Как сообщили в пресс-службе Пентагона, инцидент произошел 11 апреля в районе к югу от города Табка.

«Удар был нанесен по просьбе партнерских вооруженных сил, которые указали, где находится эта цель, определенная как боевая позиция группировки “Исламское государство” (запрещена в России)», — сообщили в американском военном ведомстве. По его данным, в действительности цель оказалась передовой позицией отряда вооруженной коалиции «Силы демократической Сирии».