Премии президента России получили три жителя Иркутской области

В числе награждённых — участник молодёжного лагеря «Байкал-2020» Валерий Горовой, а также победители фестиваля студенческого творчества Любовь Кондрашова и Родион Мишеков. Как отметил глава Прибайкалья, «Студенческая весна» — это не только конкурс талантов, но и своеобразный отбор людей, которые смогут заниматься продвижением молодёжной политики на региональном и федеральном уровне. В 2017 году «Студвесна» посвящена юбилею Иркутской области и 80-летию драматурга Александра Вампилова. В мероприятии участвовали около 1200 молодых людей со всего Прибайкалья. Финалисты конкурса приглашены в Москву — на гала-концерт, который состоится в мае в Кремлевском дворце.

— Фестиваль «Студенческая весна» в этом году уже в юбилейный 25-й год проходит. И во всех вузах Иркутской области хорошо знают этот фестиваль. Хотелось бы, чтобы эта традиция продолжалась и продолжалась, — говорит губернатор Иркутской области Сергей Левченко.