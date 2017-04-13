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17:20 (мск), источник: 36on.ru

Губернатор отчитал главу департамента транспорта за пробку на Димитрова

Губернатор Алексей Гордеев 13 апреля в ходе встречи с руководителем департамента транспорта и автомобильных дорог области Александром Дементьевым подчеркнул, что он не удовлетворен тем, как организованы дорожные работы на улицах Воронежа.

Поводом для такого заявления на этот раз стала гигантская пробка, которая образовалась сегодня утром на улице Димитрова. Как выяснилось, причиной затора стала дорожная техника, которую вовремя не убрали с проезжей части после проведения работ в ночное время.

Губернатор напомнил Александру Дементьеву, что все работы на основных городских магистралях должны проводиться строго с 22.00 до 6.00, и потребовал, чтобы департамент транспорта уделил контролю за этим максимальное внимание.

Помимо этого губернатор поручил усилить также контроль за качеством выполнения работ, чтобы в течение последующих 5 лет за сданные объекты несли ответственность подрядные организации.

Напомним, менее недели назад глава региона высказал недовольство тем, как ведутся работы по реконструкции развязки на улице 9 Января. В рамках встречи с Александром Дементьевым губернатор раскритиковал проект, заявив, что сделан он некачественно, и потребовал от руководителя департамента в кратчайшие сроки скорректировать графики проведения работ и исправить схему организации движения.

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