В Госдуму внесен законопроект ЛДПР об отмене дня тишины перед выборами
По мнению авторов документа, проведение агитации вплоть до окончания выборов будет способствовать повышению явки избирателей.
По мнению авторов документа, проведение агитации вплоть до окончания выборов будет способствовать повышению явки избирателей.
МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, отменяющий так называемый день тишины накануне выборов. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.
«Законопроектом предлагается отменить день тишины, то есть разрешить проведение агитационных мероприятий вплоть до окончания выборов, что повысит явку избирателей на выборах и будет способствовать их проведению в соответствии с демократическими принципами гласности и свободы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Авторы документа, среди которых —
Авторы инициативы в пояснительной записке отмечают, что запрета на агитацию накануне дня голосования нет в ряде европейских стран, например, Германии, Швеции и Великобритании.
Зампред ЦИК Николай Булаев счел тогда предложение Жириновского об отмене дня тишины рациональным, отметив, что в нем «есть здравое ядро, которое можно пообсуждать».