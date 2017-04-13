В Госдуму внесен законопроект ЛДПР об отмене дня тишины перед выборами

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, отменяющий так называемый день тишины накануне выборов. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

«Законопроектом предлагается отменить день тишины, то есть разрешить проведение агитационных мероприятий вплоть до окончания выборов, что повысит явку избирателей на выборах и будет способствовать их проведению в соответствии с демократическими принципами гласности и свободы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа, среди которых — вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, полагают, что день тишины не выполняет своей заявленной функции — дать избирателю без влияния агитматериалов спокойно определиться с выбором. Они напоминают, что ранее размещенные плакаты и билборды могут остаться на месте, если не находятся вблизи избирательных участков. Кроме того, избиратели могут обмениваться агитационными брошюрами друг с другом, общаться и влиять таким образом на выбор друг друга.

Авторы инициативы в пояснительной записке отмечают, что запрета на агитацию накануне дня голосования нет в ряде европейских стран, например, Германии, Швеции и Великобритании.