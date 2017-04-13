Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сталлоне подал иск против Warner Bros. из-за фильма 1993 года
Конгрессмен обсудит с директором ФБР арест Собчак в Киеве
Как сделать тесную квартиру комфортной: еще 8 идей
Дмитрия Шепелева оштрафовали за изоляцию сына от семьи Фриске
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери
Глюк’oZa готовится к рождению третьего ребенка
Опубликован график сноса пятиэтажек в 2017 году
В Москве выросли цены на пятиэтажные хрущевки
СМИ: 35-летняя Анна Курникова показала фигуру в бикини
Путин объяснил, почему США и Запад против РФ
Дочь Кадырова рассказала о замужестве и отношениях с отцом
Самбурская бросила 22-летнего участника «Евровидения» (фото)
"Признаюсь, я ослеплен": Шаляпин влюбился в богатую американку
СМИ: фото Бузовой в купальнике тронуло Тарасова
Mercedes простоял 21 год в гараже из-за рассеянной хозяйки
Водитель промчался по МКАД со скоростью 320 км/ч
Фоторепортажи
19Мир скорбит по жертвам теракта в Санкт-Петербурге
16Взрыв в метро Санкт-Петербурга
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
12США нанесли ракетный удар по Сирии
17:35 (мск), источник: ТАСС

В Госдуму внесен законопроект ЛДПР об отмене дня тишины перед выборами

По мнению авторов документа, проведение агитации вплоть до окончания выборов будет способствовать повышению явки избирателей.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 апреля. /ТАСС/. Группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, отменяющий так называемый день тишины накануне выборов. Документ размещен в электронной базе данных Госдумы.

Читайте также
Госдума приняла в I чтении законопроект о переносе даты выборов президента

«Законопроектом предлагается отменить день тишины, то есть разрешить проведение агитационных мероприятий вплоть до окончания выборов, что повысит явку избирателей на выборах и будет способствовать их проведению в соответствии с демократическими принципами гласности и свободы», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа, среди которых — вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко, полагают, что день тишины не выполняет своей заявленной функции — дать избирателю без влияния агитматериалов спокойно определиться с выбором. Они напоминают, что ранее размещенные плакаты и билборды могут остаться на месте, если не находятся вблизи избирательных участков. Кроме того, избиратели могут обмениваться агитационными брошюрами друг с другом, общаться и влиять таким образом на выбор друг друга.

Авторы инициативы в пояснительной записке отмечают, что запрета на агитацию накануне дня голосования нет в ряде европейских стран, например, Германии, Швеции и Великобритании.

В феврале идею об отмене дня тишины высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он также предложил проводить в день выборов различные праздничные мероприятия, чтобы привлечь людей на участки для голосования.

Зампред ЦИК Николай Булаев счел тогда предложение Жириновского об отмене дня тишины рациональным, отметив, что в нем «есть здравое ядро, которое можно пообсуждать».

Комментарии
1
Оксана Поддубная
Явка будет еще выше, если разрешить агитацию на избирательных участках во время выборов.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Минобороны РФ не подтверждает сообщения об ударе коалиции в районе Дейр-эз-Зора
Кремль прокомментировал выступление Сафронкова в Совбезе ООН
Минюст обжалует решение ЕСПЧ по делу о Беслане
Силы коалиции по ошибке уничтожили в Сирии 18 бойцов оппозиции
СК раскрыл подробности дела против Леонида Маркелова
Минимальная цена за бутылку водки будет увеличена до 205 рублей
Орешкин пересмотрел прогноз по курсу рубля
Спорт
Карасев сохранил Европу для России. Анонс четвертьфиналов В четверг, 13 апреля, состоятся первые четвертьфинальные матчи Лиги Европы по футболу. Российский арбитр Сергей Карасев рассудит поединок «Аякс» — «Шальке»
Авто
Автосалон в Нью-Йорке: секретный S-класс и очень необычная «Тойота» Американская выставка стартовала. Следите за новинками в прямом эфире
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
НТВ закроет самую скандальную передачу Последний выпуск шоу «Говорим и показываем» выйдет 14 апреля, а его место в эфире займет сериал «Улицы разбитых фонарей»
Недвижимость
Как красиво оформить нишу в интерьере
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Аренда «однушек» в России в мае подешевела
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
Виктория Бэкхем запатентовала имя пятилетней дочери Теперь у Виктории появилась возможность выпускать под брендом «Харпер Бэкхем» косметику, игрушки и одежду, а сама Харпер, если захочет, сможет сделать карьеру в шоу-бизнесе.
Все о ремонте
Обустраиваем маленькую квартиру: 5 полезных советов
Как красиво и функционально оформить подоконник?
Чем руководствоваться при выборе кухонной плиты
Гардеробная для всей семьи: 15 правил обустройства
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь